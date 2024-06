Série D: Equipes candangas partem para a segunda metade da fase de grupos

A segunda metade da fase inicial da Série D começará em extremidades distintas para os representantes candangos no cenário nacional. Na tabela do Grupo A5, Brasiliense e Real Brasília vivem, literalmente, campanhas divergentes.

Prestes a darem os primeiros passos nas sete rodadas complementares da fase de grupos, Jacaré e Leão do Planalto entram em campo para uma rodada de meio de semana diante dos mesmos adversários da última jornada. Dessa vez, no entanto, com mandos de campo invertidos, enfrentarão Iporá (em Goiás) e Crac (na Vila Planalto), respectivamente. Ambos os jogos serão nesta quarta-feira (12/6), às 15h.



Líder pela primeira vez nesta edição da competição nacional, a equipe de Taguatinga Norte depende apenas de si para garantir a classificação à segunda fase. Nas primeiras quatro rodadas, somou um aproveitamento regular. Foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Desde que empatou com o Mixto em 1 x 1, pela jornada quatro, viu o desempenho crescer.



A partir dali, não perdeu mais. Venceu, em sequência, União Rondonópolis, Capital-TO e Iporá. Nas três partidas, marcou sete gols, e sofreu apenas dois. Com estes números, chegou a 11 gols pró.



O montante torna o esquadrão amarelo no dono do melhor ataque do próprio grupo, e no terceiro em toda a competição, junto de Maranhão, Moto Club, Altos, Santa Cruz de Natal, Itabaiana, Anápolis e Inter de Limeira. Apenas Princesa do Solimões e Porto Velho (13), e Treze e Manauara (19), possuem mais.



Curiosamente, o momento positivo de invencibilidade deu este sprint justamente após a contratação de Luiz Carlos Winck. Desde a chegada do ex-Anápolis, o Brasiliense não foi derrotado. Agora, na oitava rodada, poderá manter a liderança até mesmo em caso de empate contra o terceiro colocado Iporá. Dois pontos à frente do Galo da Comarca, poderá expandir a vantagem caso conte com tropeço do time goiano e vença o desafio da vez.



Quem também foi agraciado com uma mudança no comando técnico foi o Real Brasília. Demitido após a sexta derrota consecutiva, Marcelo Caranhoto deu lugar ao próprio assistente técnico, Victor Hugo, o Kaká. O treinador, de 30 anos, é o mais jovem entre todos os comandantes das quatro divisões brasileiras.



A mudança surtiu efeito. Na rodada anterior, o clube Aurianil somou o primeiro ponto no torneio. Em Catalão, empatou sem gols contra o Crac. O clube do Goiás foi o único a ter derrotado o Brasiliense até aqui, na segunda rodada, também no Genervino da Fonseca.



Ainda há, entretanto, muito trabalho a ser feito. Com a primeira vitória da história da equipe em competições nacionais ainda a ser registrada, o Real continua na lanterna. Aliás, possui a segunda pior campanha geral da Série D.



Apenas o Humaitá, do Amazonas, registra participação menos proveitosa. São sete derrotas em sete partidas. Por pouco, o time da Vila Planalto não superou o recorde candango de pior começo no torneio. O Sobradinho, em 2019, perdeu os seis jogos da fase de grupos, ainda no antigo formato do campeonato. Agora, porém, poderá começar uma nova caminhada sob a batuta de outro comandante.





*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



