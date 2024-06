Copa de 2014: onde estavam os astros da Seleção atual há 10 anos

Há 10 anos, a maioria das peças do elenco do técnico Dorival Júnior eram tratadas como promessas para o futuro - (crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos)

A primeira década pós-Copa do Mundo de 2014 passou voando. E uma prova real disso é a situação dos hoje convocados da Seleção Brasileira na ocasião. Há 10 anos, a maioria das peças do elenco do técnico Dorival Júnior eram tratadas como promessas para o futuro. Ou nem davam os primeiros passos rumo à profionalização. Realidades do presente, os 26 nomes vestem a Amarelinha hoje, às 20h, contra os Estados Unidos, no Camping World Stadium, na Flórida, no último teste antes da Copa América.

Dezoito jogadores do grupo escolhido para a próxima competição oficial da Seleção Brasileira viviam processos de evolução nas categorias de base dos clubes pelos quais foram descobertos. As etapas eram as mais diversas.

Leia também: Há 10 anos brasilienses celebravam o início da Copa do Mundo no Brasil

Principais referências ofensivas do atual formato do time tupiniquim, os atacantes Vinicius Junior e Rodrygo, por exemplo, assistiram a Copa do Mundo do Brasil enquanto conciliavam os compromissos no Sub-15 de Flamengo e Santos.

Leia também: Onde foram parar os astros da Seleção da Copa do Mundo no Brasil em 2014

Apenas cinco jogadores viviam rotinas profissionais enquanto o Brasil sonhava com o hexacampeonato nos gramados dos estádios do país. O goleiro Rafael integrava o elenco do Cruzeiro. Guilheme Arana dava os primeiros passos no Corinthians. Já Wendell era promessa em ascensão no Grêmio. Então atleta do Porto, Danilo poderia até mesmo ter sido um dos convocados do técnico Luiz Felipe Scolari para disputar o Mundial em casa. O zagueiro Marquinhos vivia a segunda temporada com a camisa do Paris Saint-Germain, clube no qual está até os dias atuais.

Chama a atenção a situação de três atletas em especial. Durante o Mundial de 2014, três jogadores do atual elenco de Dorival Júnior sequer estavam integrados em alguma etapa de categorias de base. O trio era muito jovem para isso. O zagueiro Lucas Beraldo tinha 10 anos e aproveitava a infância em Piracicaba (SP). O atacante Savinho estava com a mesma idade e ainda chutava a bola em São Mateus (ES). O brasiliense Endrick era ainda mais novo e, aos sete anos de vida, aprendia os fundamentos do jogo no Brasília Fut Academy. O atual camisa nove disse, recentemente, ter chorado na lesão de Neymar e na derrota para a Alemanha, por 7 x 1.

O tempo desde então realmente passou rápido. Quem assistia a Copa do Mundo de 2014 e alimentava o sonho de um dia vestir a camisa da Seleção Brasileira, agora, passado 10 anos, tem a chance de mostrar serviço em uma competição de alto calibre, como a Copa América. E todos têm em mente apenas um objetivo: se manterem em alto nível para, em 2026, jogar um Mundial e repetir a história de quem eles viam como ídolos.