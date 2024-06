Onde foram parar os astros da Seleção da Copa do Mundo no Brasil em 2014

Como o relógio avança da mesma maneira para todos, os 23 convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para disputarem a Copa do Mundo de 2014 também viram o tempo promover mudanças significativas nas carreiras. Após brilharem em clubes espalhados pela Europa, vários jogadores decidiram voltar para casa. Hoje, as equipes das duas principais divisões do Campeonato Brasileiro abrigam oito atletas do elenco do Mundial realizado no país.

Para alguns, a decisão foi voltar para reviver idolatrias. Revelado pelo Fluminense, Marcelo optou por vestir novamente a camisa do clube carioca e ganhou uma Libertadores. A partir de julho, o lateral-esquerdo terá a companhia do zagueiro Thiago Silva.

Outro nome presente na Copa do Mundo de 2014 com regresso marcado às origens é o meia Bernard, futuro reforço do Atlético-MG. Com origens no Athletico-PR, o volante Fernandinho deixou a Europa para jogar os últimos anos da carreira no Furacão.

A lista também conta com quem jogou pouco no país e optou por escrever grandes histórias em clubes de grandes camisas na volta. Após várias temporadas no Velho Continente, o zagueiro David Luiz aceitou o desafio de jogar no Flamengo. No clube carioca, o defensor também adicionou a Libertadores ao currículo. Negociado para o exterior jovem, Hulk assinou com o Atlético-MG e ganhou o Brasileirão logo na primeira participação no torneio. Hoje, é ídolo e referência do Galo. Luiz Gustavo chegou neste ano ao São Paulo com o mesmo objetivo.

No momento da convocação para o Mundial, em 7 de maio de 2014, apenas quatro jogadores atuavam em clubes do país. Para um deles, a realidade não mudou tanto. O atacante Jô jogou a Copa do Mundo como representante do Atlético-MG. Agora, na reta final da carreira, defende o Amazonas na primeira participação do clube na Série B do Brasileirão. Paulinho vive uma situação atípica. O volante integrava a lista até poucos dias. Jogava no Corinthians, mas rescindiu o contrato e busca um novo clube. Willian fez o bate-volta no alvinegro. Ainda fora do país, Dante, Oscar e Neymar ainda aguardam o momento ideal de também voltar para casa.