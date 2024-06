Há 10 anos brasilienses celebravam o início da Copa do Mundo no Brasil

Há exatamente dez anos, em 12 de junho de 2014, começava a Copa do Mundo no Brasil. Como era o anfitrião do evento, a Seleção Brasileira estreou logo no primeiro dia, na Neo Química Arena, em São Paulo, por volta das 17h, para enfrentar o primeiro adversário: a Croácia. O resultado foi favorável para o Brasil, que venceu por 3x1.

A edição marcou a estreia de Neymar na competição, sob o comando do técnico Felipão, além de aumentar as expectativas dos torcedores pelo sonho do Hexa. A Copa do Mundo de 2014 também gerou a maior decepção (e maior meme) para os brasileiros na história do evento: o inesquecível 7x1 contra a Alemanha, nas semifinais.

Em Brasília, não faltaram bandeirinhas das cores verde, azul e amarelo, e a bandeira do país desenhada nas ruas da cidade. Nos comércios, predominavam os enfeites, blusas da seleção, chapéus e vuvuzelas. Quase tudo preparado para a estreia do Brasil, foi a manchete do Correio Braziliense naquele dia. Por entre as páginas, as histórias de celebração e união para acompanhar a Copa.













O Correio estava lá!

O jornal noticiou quais itens de decoração foram os mais vendidos em maio de 2014. Camisas da Copa foram as mais procuradas pelos brasilienses (15,9%), seguida da camisa oficial da Seleção (10,4%). Tênis, sapatilhas e sapatos apareceram em terceiro lugar (10%), e bebidas alcoólicas em quarto (8,3%).

Para curtir a abertura da Copa em grande estilo, bares e restaurantes se prepararam para receber os brasilienses. Casas noturnas resolveram abrir mais cedo naquele ano, para baladas que misturaram futebol e música. Nessas festas, a animação ficou por conta de músicos e bandas, que incluíram Thiaguinho, Bell Marques e Só pra contrariar.

Na editoria Diversão e Arte, o Correio relembrou as músicas que se destacaram durante as Copas no Brasil. Intitulada A Copa no gogó!, a matéria escrita por Irlam Rocha Lima elencou os gritos de guerra, refrãos e sambas que embalaram a torcida brasileira desde os anos 1930.

Na primeira edição da Copa do Mundo, a música que fez sucesso entre os brasileiros foi O choro 1 x 0, de Pixinguinha. Em 1938, o destaque foi Paris, de Alcir Pires Vermelho e Alberto Ribeiro. Já em 2014, o hit foi Tá escrito, de Xande de Pilares e Gilson Benini.



Veja algumas das capas que marcaram o início da competição: