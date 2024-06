Guia da Eurocopa Dia 2: Veja agenda, escalações e onde assistir

O primeiro dia de Euro contou com apenas uma partida. Alemanha e Escócia fizeram a estreia no Allianz Arena, em Munique. - (crédito: Ralf Hirschberger/AFP)

O dia dois das disputas da Eurocopa será comandado por três jogos. Hungria e Suíça fecham a primeira rodada para o Grupo A, o outro duelo da chave foi o inaugurante da competição, na sexta-feira (14/6), no qual a anfitriã, Alemanha, atropelou a Escócia por 4 x 1. As seleções húngara e suíça abrem os jogos do dia às 10h (horário de Brasília), no Estádio RheinEnergieStadion, em Colônia.

Neste sábado (15/6) será dada a largada no grupo da morte. Espanha e Croácia entram em campo às 13h e um confronto brilhante exige um palco de respeito, então o histórico Estádio Olímpico de Berlim ficou responsável por receber as seleções. A atual campeão da Euro, Itália, tem encontro marcado com a Albânia no Signal Iduna Park, em Dortmund, casa do Borussia, às 16h, para encerrar os duelos do dia dois.

Hungria x Suíça

As duas seleções se encontram pela primeira vez em sete anos. Na fase "pré-Euro", a boa atuação húngara concedeu ao time a classificação em primeiro lugar, com cinco vitórias nas oito disputas e sem uma derrota sequer. Já a Suíça, apesar de estar invicta em 2024, foi travada pela Romênia e alcançou apenas a segunda colocação na etapa de qualificação. Em 10 jogos os suíços venceram somente quatro e incluíram uma derrota na conta, contra os romenos. Apesar do histórico recente ser favorável, a Hungria não desbanca os suíços desde 1998, quando garantiu o triunfo por 2 x 0.

Transmissão: SporTV

Prováveis escalações:

Hungria





Suíça

Sommer; Akanji, Elvedi, Rodríguez; Widmer, Ndoye; Xhaka, Freuler, Zakaria; Okafor e Vargas. Técnico:

Espanha x Croácia

O duelo abre as portas do grupo da morte. Recheado de craques e altas expectativas, a disputa vai distribuir parceiros de time para cada lado. Modric, Carvajal e Nacho já estão acostumados a dividirem o campo, mas dessa vez se encontrarão como opostos, com o 10 croata destoando dos outros dois. No retrospecto recente de confrontos diretos, duas vitórias para cada e um empate gera equilíbrio e pilha ainda mais a ânsia dos espectadores por uma grande partida.

Transmissão: SporTV

Prováveis escalações:

Espanha

Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand, Grimaldo; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Nico Williams e Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

Croácia

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Brozovic, Modric, Kovacic; Majer, Budimir e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic.

Itália x Albânia

A Albânia estreia na Euro contra a campeã da competição. A Seleção Italiana foi a última a levantar o caneco da Euro. O herói da disputa de pênaltis em 2020 que deu levou o bicampeonato para o time nacional, o goleiro Donnarumma está de volta. A Seleção Albanesa, comandada pelo ex-técnico do Corinthians Sylvinho, busca quebrar o tabu que enfrenta contra os italianos. Nas quatro vezes em que se cruzaram, a Itália dominou todas, além de que, a Albânia marcou apenas um gol na adversária em toda a história.

Transmissão: SporTV

Prováveis escalações:

Itália

Donnarumma; Calafiori, Darmian, Bastoni; Di Lorenzo, Dimarco, Fagioli, Barella; Pellegrini, Chiesa e Scamacca. Técnico:

Albânia

Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Asllani, Ramadani e Bajrami; Asani, Broja e Seferi. Técnico: Sylvinho.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

