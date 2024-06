Conheça os brasilienses Gugu e Anthony, joias da Seleção Brasileira Sub-16

Nem só de Endrick na Seleção principal vive o futebol do Distrito Federal. As promessas nascidas na capital se multiplicam pelo país e sobem degraus na carreira nas seleções de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Duas joias foram chamadas pelo técnico Dudu Patetuci para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-15, de 29 de agosto a 14 de setembro. Os meio-campistas Gustavo Gomes, o Gugu, do Athletico-PR; e Anthony Gabriel (Bahia) são os representantes do quadrado no elenco de 26 jogadores escolhidos pela comissão técnica.

Conterrâneos, eles dividem o quarto na Granja Comary. O torneio permitirá a inscrição de atletas nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008 — ano de nascimento dos dois.Em 2018, Gugu deixou o Distrito Federal quando treinava no sub-10. Ganhou títulos locais pelo Iate, Gol de Placa e Escolinha do Grêmio antes de partir rumo ao Fluminense. No ano seguinte, mudou-se para Curitiba e trabalha no Centro de Treinamento do Caju com os meninos do Athletico-PR desde 2019. Apesar da juventude, tem contrato com a fornecedora de material esportivo estadunidense Nike desde os 10 anos e é considerado uma espécie de “veterano” da Seleção Sub-15.

Gugu é recordista de gols na Go Cup, uma competição tradicional de base para promessas sub-13. Versátil, iniciou como centroavante e topou ser recuado para a função de meia. Tem no currículo título pela Seleção Sub-15 em um quadrangular disputado ano passado.

“O Gugu joga no meio, ali pelo setor onde o Kaká jogava. Tem mais de 60% de participação em gols com a camisa do Athletico-PR. É muito efetivo, participativo. Faz muitos gols e dá passes que resultam em gol. Está indo muito bem”, comemora seu Gilson, pai coruja de Gugu, em entrevista ao Correio Braziliense. “Resolvemos incentivá-lo, pois desde criança ele se mostra acima da média. Está sempre jogando com categorias mais avanças, além da idade dele”, conta.

Anthony Gabriel evolui no Bahia, SAF vinculada ao badalado Grupo City dos Emirados Árabes Unidos. A joia embarcou em 2021 para o Atlético-GO. Nesta temporada, transferiu-se para Salvador por empréstimo ao tricolor baiano. Criado no Gama, assinou contrato com a alemã Adidas em 2023, quando apareceu pela primeira vez na lista da Seleção.