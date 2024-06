Guia da rodada 9 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

Com nova rodada disposta em três dias de duração, o Brasileirão 2024 chega com mais uma sequência de partidas. Encarregado por trazer leva de dois embates no sábado (15/6), sete no domingo (16/6), e um último na segunda-feira (17/6), o campeonato mais amado do Brasil terá como principais destaques, na nona rodada, clássico em São Paulo e confrontos entre alguns dos grandes times do país.

O carro chefe é o Majestoso no horário nobre do domingo. Não há escapatória. Enquanto o São Paulo destoa com forma positiva, digna de invencibilidade de 12 jogos, o Corinthians amarga crise. Além do flerte com a zona do rebaixamento, segue personagem de um cenário conturbado nos bastidores.

No mesmo horário, Athletico-PR e Flamengo reeditam a decisão da Libertadores de 2022. Mesmo com tantos desfalques em decorrência da Copa América, o rubro-negro carioca mostra estar preparado para disputar o título. O Furacão completará a composição de um confronto na parte de cima da tabela diante da própria torcida. É quarto colocado, a um do líder, o time da Gávea.

Pelo terceiro jogo no torneio desde a volta da paralisação em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio terá difícil desafio contra o Botafogo. Ainda em reconstrução, faz boas apresentações pela Libertadores. Pelo torneio nacional, no entanto, ainda titubeia. Adversário da vez, o Botafogo é o terceiro colocado e vem de um show no clássico contra o Fluminense.

Outro confronto promissor será o responsável por finalizar a rodada. Na Arena MRV, Atlético-MG e Palmeiras duelam por um espaço no pelotão de cima. Apenas um ponto separa mineiros e paulistas. O Galo possui o terceiro melhor ataque do BR. Já o Porco, a defesa menos vazada. A seguir, o Correio apresenta o melhor da nona rodada do Brasileirão.

Red Bull Bragantino x Juventude

A derrota de virada, em casa, para o Atlético-MG frustrou os planos do Bragantino em encostar no G-4 e agora a equipe de Pedro Caixinha terá um adversário em alta pela frente. Invicto há quatro jogos, o Juventude segue longe de casa após o desastre natural no Rio Grande do Sul, porém não sabe o que é perder desde 21 de abril. As equipes se enfrentaram apenas 12 vezes na história, com cinco vitórias para cada. Os encontros mais recentes foram em 2021 e 2022, pela Série A, com dois triunfos para o Ju, um para o Massa Bruta e um empate.

Data: sábado (15/6), às 18h30

Local: Nabi Abi Chedid (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Red Bull Bragantino

Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Matheus Fernandes (Raul), Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Henry Mosquera (Vitinho) e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Juventude

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Oyama e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa, Marcelinho e Erick Farias (Gilberto). Técnico: Roger Machado

Fluminense x Atlético-GO

O campeão da Libertadores precisa acordar para a realidade em 2024. Longe de apresentar o futebol encantador da temporada anterior, o Fluminense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com apenas uma vitória em oito jogos, e não vence há cinco partidas pelo Brasileirão. No entanto, o tricolor das Laranjeiras encara um adversário em um cenário tão ruim quanto. Nova SAF do futebol nacional, o Atlético-GO está em 18º na degola e não quer demorar para reagir na tentativa de fugir de outro rebaixamento. Apesar dos momentos ruins de ambos os lados, é o Dragão que manda no histórico recente, com cinco vitórias e um empate nos últimos seis confrontos entre as equipes.

Data: sábado (15/6), às 21h

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Lima, Alexsander e Ganso; Keno, Marquinhos e Cano (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz

Atlético-GO

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix e Alejo Cruz; Lucas Kal, Rhaldney e Baralhas; Shaylon, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Corinthians x São Paulo

O Corinthians vive um momento de crise dentro e, principalmente, fora de campo, mas terá a chance de um respiro logo contra um rival em boa fase. O Timão só venceu uma vez no campeonato e está em 15º, com risco de entrar na zona ao fim da rodada. Do outro lado, o São Paulo ainda não perdeu com o técnico Luis Zubeldía e está rondando um lugar no G-4. O tricolor também tem a moral de ter vencido os últimos três clássicos contra o alvinegro.

Data: domingo (16/6), às 16h

Local: Neo Química Arena

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações prováveis

Corinthians

Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Caetano e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Gabriel Moscardo) e Igor Coronado; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira

São Paulo

Jandrei, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Luiz Gustavo e Nestor; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Vitória x Internacional

O retorno à Série A está longe daquele que o Vitória sonhava. O atual campeão da segunda divisão e baiano amarga a lanterna da elite, com apenas três pontos em oito jogos, e ainda não sentiu o gosto de vencer no campeonato. No meio da tabela, o Internacional está com dois jogos a menos e poderia até ser líder se estivesse em dia com as partidas, mas segue em fase de adaptação à vida longe do Rio Grande do Sul após as chuvas no estado. O último encontro entre a dupla foi pela Copa do Brasil de 2021, quando o rubro-negro eliminou os gaúchos.

Data: domingo (16/6), às 16h

Local: Barradão (BA)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Vitória

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius e Matheuzinho; Osvaldo, Alerrandro e Mateus Gonçalves. Técnico: Thiago Carpini

Internacional

Fabrício; Bustos (Hugo Mallo), Vitão, Mercado e Renê (Robert Renan); Thiago Maia, Bruno Henrique, Aránguiz e Wesley; Lucca (Wanderson) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

Athletico-PR x Flamengo

Um dos principais jogos da rodada coloca frente a frente dois rivais recentes e com o 1º lugar em jogo. Quarto colocado, o Furacão voltou a vencer após três derrotas consecutivas e relembrou os adversários de que vai brigar na parte de cima da tabela. Enquanto isso, o líder Flamengo mostrou que segue forte mesmo sem os convocados para a Copa América, porém terá de lidar com outros desfalques. O rubro-negro carioca encara os paranaenses sem os cinco titulares nas respectivas seleções (Arrascaeta, De La Cruz, Viña, Varela e Pulgar) e a dupla Cebolinha e Igor Jesus, além do técnico Tite, suspenso.

Data: domingo (16/6), às 16h

Local: Ligga Arena (PR)

Transmissão: Globo e Rede Furacão

Escalações prováveis

Athletico-PR

Léo Link; Leo Godoy, Thiago Heleno, Kaíque Rocha e Esquivel; Fernandinho, Erick e Christian; Nikão, Mastriani e Zapelli (Cuello). Técnico: Cuca

Flamengo

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Matheus Bacchi (no lugar do suspenso Tite)

Vasco x Cruzeiro

As duas equipes chegam para a disputa de momentos opostos. O cruz-maltino soma apenas duas vitórias e está há um ponto da zona de rebaixamento. Além disso, na última quinta-feira (13/6) foi derrotado pelo Palmeiras por 2 x 0. Já para a equipe mineira os resultados tem sido mais positivos. Na rodada anteiror encerrou um tabu e venceu o Cuiabá pela primeira vez na história, por 2 x 1. Contudo, o Cabuloso tem um desfalque importante na partida. O protagnista celeste na temporada, Matheus Pereira, levou o terceiro amarelo no último jogo contra o Cuiabá, no qual fez um gol e uma assistência. O Gigante da Colina também sente falta de uma peça principal no elenco. Payet foi afastado da equipe por motivos de saúde.

Data: domingo (16/6), às 18h30.

Local: São Januário, Rio de Janeiro.

Transmissão: Amazon Prime e Premiere.

Escalações prováveis:

Vasco

Léo Jardim; Rojas, Maicon e Léo; Puma, Sforza, Zé Gabriel, Galdames, Lucas Piton; Adson e Vegetti. Técnico: Álvaro Pacheco.

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero; Robert, Veron, Japa; e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Criciúma x Bahia

O confronto entre times distantes na tabela, marca a busca do Tigre por uma saída do Z-4 e a briga do Tricolor para liderar os outros 19. Em caso de vitória baiana, o clube chegará aos 20 pontos e alcançara uma sequência de sete jogos invictos no Brasileirão. A equipe catarinense passa por momentos delicados na procura dos segundos três pontos e de encerrar o jejúm de oito anos sem vencer o adversário da rodada. O Criciúma terá os retornos de Rodrigo e Miguel Trauco após suspensões. Do lado do Bahia, Santiago Arias deve desfalcar a equipe devido a convocação para a Copa América, mas Thaciano volta a integrar a equipe depois de ter ficado de fora do último.

Data: domingo (16/6), às 18h30

Local: Estádio Heriberto Hülse

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Cricúma

Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Ronald e Matheusinho; Bolasie e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.



Bahia

Felipe; Cicinho, Xavier, Rezende e Juba; Alexandre; Everton Ribeiro, Jean Lucas e Biel; Ademir e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio x Botafogo

Com 10 posições os separando, o time gaúcho e o carioca se enfrentam com metas diferentes em vista. O Fogão está na briga pela liderança, apenas um ponto atrás de Flamengo e Bahia. Na parte debaixo da tabela o Imortal busca uma definição sobre a situação no campeonato. Na 13ª colocação, o momento é de tentar entrar na zona da Sul-Americana, mas com atenção já que a distâcia do Z-4 não é grande. Na equipe tricolor, Soteldo e Villasanti desfalcam o elenco em momento de preparação para a Copa America, na qual participarão. Na equipe oposta, há outro convocado para o torneio continental de seleções. Savarino defenderá a Venezuela.

Data: domingo (16/6), às 18h30.

Local: Estádio Kleber José de Andrade, Cariacica.

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Grêmio



Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Geromel e Reinaldo; Dodi, Pepê, Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; JP Galvão. Técnico: Artur Jorge.

Botafogo

John; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Tchê Tchê; Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Cuiabá x Fortaleza

O time-matogrossense sai de um desafio difícil para outro. Na vice lanterna, o Cuiabá levou 2 x 1 contra o Cruzeiro na rodada oito e agora terá o que enfrentar o Leão. O Fortaleza também perdeu o último jogo mas a situação geral do time no campeonato é melhor. O clube cearense está flertando com a primeira página da tabela, na 11ª posição e soma 10 pontos. O Dourado tem apenas uma vitória, com quatro pontos, contudo, os últimos cinco confrontos com o Tricolor do Ceará foram favoráveis ao time do Mato Grosso, com quatro triunfos e uma derrota .

Data: Domingo (16/6), às 18h30.

Local: Arena do Pantanal, Cuiabá.

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Cuiabá



Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Jonatan; Martinez, Augusto e Ze Weilson; Hércules, Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético-MG x Palmeiras

Quase encostados, o Palmeiras quer disparar para o G-4 enquanto Galo anseia ultrapassar o alviverde. O duelo promete boa disputa, em momento positivo com vitórias na rodada anteiror. O clube mineiro, como visitante, derrotou o RB Bragantino por 2 x 1 e o Palestra confirmou o favortismo em cima do Vasco com 2 x 0. O Atlético está na oitava colocação e segue invicto no campeonato, mas o adversário está àcima na tabela por ter uma vitória a mais. O atual campeão brasileiro tem 14 pontos, empatado com o rival São Paulo.

Data: domingo (16/6), 20h30.

Local: Arena MRV, Belo Horizonte.

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Atlético-MG

Palmeiras

