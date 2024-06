Técnico brasileiro tem o desafio de levar a Albânia ao topo da Eurocopa 2024

Candidato a escrever uma das histórias mais surpreendentes da Eurocopa de 2024, a Albânia conta com um toque brasileiro para perseguir um sonho na principal competição de seleções do Velho Continente. A equipe aposta nos ensinamentos do técnico Sylvinho para ir além do papel de patinho feio no grupo da morte. A primeira missão dá dimensão do tamanho do desafio do comandante brasileiro: servir de "casca de banana" contra a poderosa Itália, hoje, às 16h, no Signal Iduna Park, em Dortmund. Embora não tenha a tradição ostentada pelos adversários, o treinador crê em uma receita idealizada para unir o país em torno da equipe.

O simples fato de disputar uma Eurocopa é um feito histórico para a Albânia. E também para Sylvinho. Responsável por conduzir o país à segunda participação na competição internacional (a primeira foi na edição de 2016) e com status de ídolo na região, o ex-treinador do Corinthians também devolveu o Brasil ao torneio. O último comandante a ocupar uma área técnica na reunião de potências do Velho Continente foi Felipão, com Portugal, em 2008. Mesmo com a concorrência de Itália, Espanha e Croácia, o comandante joga para escanteio a alcunha de zebra. O sonho é de classificação e a aposta está na crescente confiança potencializada desde 2023, quando a atual comissão técnica chegou ao país.

"O vestiário está muito motivado. Os jogadores estão muito empolgados para representar o país. Talvez, seja o dia mais excitante nos últimos seis meses. Estamos prontos e daremos o nosso melhor", garantiu o brasileiro. O momento histórico coloca os albaneses em sinergia com a seleção. No Signal Iduna Park, cerca de 50 mil torcedores devem cantar mais alto em relação aos 10 mil italianos esperados. "É uma grande responsabilidade para nós ter que representar esse povo incrível, que está pelo mundo todo. Ver um estádio lotado, com quase só torcedores albaneses. Será maravilhoso", prospectou.

Embora tenha carreira curta como treinador, Sylvinho viveu a potência das cobranças de dirigir o Corinthians. O fato faz o brasileiro não temer a força dos rivais e, até mesmo, puxar para si uma pressão por resultados. "Estamos aqui para jogar, competir e ganhar. É decisivo para os nossos adversários e para a gente. Eles não podem cometer tantos erros. O que posso dizer é que vamos para tentar lutar por cada ponto. O que mais podemos fazer? É uma competição fabulosa. Tudo pode acontecer durante um jogo de futebol e vamos tentar", garantiu.