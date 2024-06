Goleiro da seleção de Montenegro e do Milwall morre aos 26 anos

O goleiro de Montenegro, Matija Sarkic, reage durante a partida de futebol do Grupo G de qualificação para a Copa do Mundo da FIFA Quatar 2022 entre Noruega e Montenegro - (crédito: Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP)

Matija Sarkic, goleiro da seleção principal de Montenegro, morreu aos 26 anos de causas desconhecidas, anunciou neste sábado (15) o Milwall FC, clube da segunda divisão inglesa onde o ele jogava.

"Todas as pessoas do clube transmitem o seu amor e apoiam a família e os amigos de Matija neste momento extremamente triste", disse o time do subúrbio de Londres num comunicado.

"O clube não fará mais comentários neste momento e pede que a vida privada da família de Matija seja respeitada", acrescentou.

Segundo a imprensa montenegrina, Sarkic se sentiu mal quando estava no seu apartamento em Budva, em Montenegro.

Depois de serem avisados pelos amigos do jogador, os serviços de emergência foram ao local e o encontraram morto.

Nascido na Inglaterra, Sarkic passou a maior parte da adolescência na Bélgica, onde se formou nas categorias de base do Anderlecht.

Desde 2018 ele jogou por diversos times ingleses, como o Milwall, que o contratou no verão passado.

Sarkic disputou nove partidas pela seleção principal de Montenegro, a última delas contra a Bélgica, no dia 5 de junho, quando teve atuação marcante.