Popó anuncia luta contra Pablo Marçal: "Quero ver se vai aguentar"

O tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas afirmou no sábado (15/6) que vai entrar no ringue contra o influenciador Pablo Marçal em dezembro. A declaração foi feita por Popó na luta de Anderson Silva contra Chael Sonnen, que marcou a despedida do Spider do público brasileiro.

De acordo com o ex-boxeador, quem desafiou foi Marçal. "Pablo Marçal, pego você em dezembro. Você desafiou, agora aguente. Bambam desafiou e não aguentou. Quero ver se você vai aguentar", disse ele no início da transmissão do evento.

Popó tem feito lutas de exibição desde 2022, quando empatou com o influenciador Whindersson Nunes e venceu o lutador de MMA José Landi-Jons. Neste ano, ele já derrotou o ex-BBB Kleber Bambam e o empresário Guilherme Grillo. Todas as lutas (menos a última) aconteceram pelo evento Music Fight Show.



Antes de anunciar o duelo contra Marçal, Popó chegou a negociar uma luta com o ex-lutador de MMA Vitor Belfort, prevista para setembro.