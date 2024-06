Piloto de 9 anos está na UTI após acidente em competição de motociclismo em SP

O piloto argentino Lorenzo Somaschini, de nove anos, sofreu um acidente durante o primeiro treino da 4ª etapa do SuperBike Brasil, na última sexta-feira (14/6), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Segundo a organização do evento, o quadro dele é grave e ele está internado na UTI do Hospital Albert Einstein.

Em nota publicada nas redes sociais, a SuperBike Brasil informou que Lorenzo caiu durante um dos treinos da etapa e que foi atendido pela equipe médica e por uma ambulância da UTI.

"Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde foi estabilizado o quadro clínico do piloto. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada deste sábado", disse a organização no sábado (15). Ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein no sábado.

Em atualização sobre o quadro dele no domingo, a SuperBike informou que o piloto seguia internado no Hospital Albert Einstein, em estado grave, sob observação e cuidados médicos intensivos.

"A organização do SuperBike Brasil está prestando total assistência e apoio ao piloto e família. Assim que tiver mais atualizações, nossa equipe enviará um novo comunicado", afirmou a organização nas redes sociais. Ainda não houve nenhuma atualização nesta segunda (17).

Questionado pelo Correio nesta segunda-feira (17), a assessoria do Hospital Albert Einstein afirmou que não tinha informações sobre o quadro de saúde de Lorenzo. Também não foram feitas atualizações nas redes sociais do piloto.