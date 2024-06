Marcus Buaiz escancara crise no relacionamento com Ísis Valverde

Será o fim? O relacionamento do ator Marcus Buaiz com a atriz Isis Valverde pode estar por um fio. Sem revelar para quem seria o destinatário, o artista publicou um desabafo na web e deixou os fãs do casal com uma pulga atrás da orelha.

Na postagem, Marcus fala de falta de tempo e de interesse. "Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Domingo vira segunda e um momento vira oportunidade", disparou o ator.

A publicação parece ter sido suficiente para muitos seguidores de Buaiz especularem sobre o fim do relacionamento dos dois, algo que já havia sido especulado anteriormente. "Cadê a Isis?", questionou uma seguidora. "Está sem tempo", respondeu outra.

A crise é real

Além do desabafo, ambos os artistas arquivaram alguns registros românticos nas redes sociais. A foto mais recente mostra os dois juntos em 8 de abril deste ano, nos Estados Unidos, onde foram viver 6 meses antes da artista ganhar um anel de noivado avaliado em R$ 500 mil.

Vale lembrar que o empresário e também ex-marido da cantora Wanessa Camargo, noivou com a atriz em dezembro do ano passado. Até o momento, o casal planejava casar no final deste ano, segundo Marcus Buaiz.