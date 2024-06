Atleta e árbitro trocam socos em competição de esgrima; veja vídeo

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um atleta de esgrima e um dos árbitros do Campeonato Brasileiro Interclubes de Esgrima, realizado em Curitiba, no sábado (15/6), trocaram socos após um desentendimento. O vídeo do momento foi divulgado pelo colunista Demétrio Vecchioli, do Olhar Olímpico, do UOL.

O atleta tinha vencido um confronto e, ao celebrar, ele jogou a máscara no chão. O árbitro então decidiu pela punição do atleta pela desclassificação, por ter colocado a segurança do rival em risco.

A atitude foi reprovada pelo atleta, que chutou a máscara para longe, resultado em um cartão preto, que o eliminou do campeonato e o deixou com zero pontos para o ranking nacional.

Nas imagens, é possível ver que os dois discutem e o atleta se afasta quando é surpreendido pelo árbitro com socos. Após a confusão, os dois foram separados por outras pessoas que acompanhavam a cena.

Em nota ao UOL, a Confederação Brasileira de Esgrima chamou a cena de lamentável e afirmou que de fato o atleta foi expulso da competição bem como o árbitro afastado das atividades no dia. Eles afirmaram ainda que pelos fatos vistos no vídeo, eles vão analisar e tomar as atitudes cabíveis.

Veja o vídeo do momento

Um árbitro foi para cima e deu um murro em um atleta durante um duelo do Campeonato Brasileiro de ESGIMA, ontem. pic.twitter.com/InvoUs5wRI — Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) June 16, 2024