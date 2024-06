Jovem é resgatado de poço de meio metro de largura e 2,5 metros de profundidade

Um adolescente de 15 anos, que estava preso em um poço de 2,5 metros de profundidade e 0,5 metros de largura, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) neste domingo (16/6).

O caso aconteceu no Setor Anhanguera, em Silvânia, a 83 quilômetros de Goiânia.

O jovem caiu no buraco da fundação de uma obra, enquanto brincava com amigos. Os colegas do adolescente chamaram familiares e vizinhos, que de imediato tentaram retirar o jovem, mas como o buraco era muito apertado, não tiveram sucesso.

A família então chamou o Corpo de Bombeiros. Utilizando de técnicas de salvamento, os militares conseguiram socorrer o jovem. Ele ficou cerca de 30 minutos dentro do buraco enquanto aguardava o resgate.

Ao sair do buraco, ele estava assustado e consciente, mas não apresentava lesões graves, apenas escoriações leves. A família recusou o transporte ao hospital.