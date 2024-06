Quem é o favorito na Copa América? Estudo aponta campeão com base em dados estatísticos

Endrick durante Brasil x Argentina; seleções são as favoritas - (crédito: Fotos: Staff Images / CBF)

A empresa de análise esportiva Opta usou dados estatísticos, para chegar a conclusão que a Argentina é a grande favorita ao título da Copa América 2024. Aliás, os hermanos registraram 32% de chances de vencer o torneio. Isso porque o Brasil e o Uruguai, que são as principais ameaças, possuem 23% e 13% de chances, respectivamente.

A empresa estimou probabilidades com base no mercado de apostas e em suas próprias classificações das equipes, mas ela leva em consideração também os desempenhos históricos e recentes das seleções.

Aliás, o estudo analisou outros aspectos como o caminho de cada seleção até a final. Isso porque a composição dos grupos e as classificações para as fases eliminatórias também são levadas em consideração.

Tudo sobre a Copa América

A Copa América será realizada, pela segunda vez, nos Estados Unidos. Ao todo, serão 13 cidades, 14 estádios, 32 jogos e 16 seleções na disputa do torneio – sendo dez equipes sul-americanas e seis da Concacaf, que foram convidadas.

O jogo de abertura será entre Argentina, atual campeã do torneio, e Canadá, às 21h desta quinta-feira, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Contudo, os anfitriões só vão a campo no domingo (23) para encarar a Bolívia, às 19h.

Serão 16 seleções na disputa pelo título da Copa América 2024. Além disso, a fase de grupos, etapa classificatória do torneio, é formada por quatro chaves, com quatro equipes e jogos de turno único e as partidas acontecerão às 19h, 21h e 22h (horário de Brasília).

Decerto, os dois melhores classificados de cada grupo avançam às quartas de final, com jogos entre 4 e 6 de julho. Isso porque as semifinais estão marcadas para os dias 9 e 10 de julho e a grande final para o dia 14.

O Brasil faz sua estreia no dia 24 de junho contra a Costa Rica. Aliás, a Seleção deve entrar em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Beraldo (Gabriel Magalhães) e Wendell; Douglas Luiz (João Gomes), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.

Veja as probabilidades

Argentina – 32% Brasil – 23% Uruguai – 13% Estados Unidos – 7% Colômbia – 6% México – 6% Equador – 5% Chile – 3% Peru – 1% Venezuela – 1% Paraguai – 1% Costa Rica – 1% Canadá – 1% Panamá – 0% Jamaica – 0% Bolívia – 0%

