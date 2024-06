Guia do dia 10 da Euro: Veja agenda, escalações e onde assistir

Com duas vitórias em dois jogos, a Alemanha foi a primeira a garantir vaga no mata-mata - (crédito: AFP)

A Euro 2024 completará a primeira dezena de diárias com a definição do Grupo A. Na jornada de apenas duas partidas, a primeira chave da competição conhecerá quem serão os dois representantes nas oitavas de final, assim como qual será o candidato a concorrer por um lugar ao sol como terceiro colocado, e quem será o primeiro lanterna.

A Alemanha foi a primeira seleção classificada às eliminatórias do torneio. As vitórias sobre a Escócia e a Hungria foram o suficiente, além disso, para garantir a liderança do grupo. Em campo apenas para cumprir tabela, os germânicos ainda terão um objetivo: atrapalhar a vida da Suíça. Estes, entrarão em campo com os canivetes em mãos.

Segundos colocados, precisam somar ao menos um ponto para não dar chances de ultrapassagem aos escoceses. Até o momento, três pontos separam as equipes vermelho e azul marinho.

Já os britânicos, estão em situação mais delicada. Para garantir uma vaga direta, não dependerão apenas de si mesmos. Precisam, além de vencer a lanterna Hungria, torcer por uma derrota da Suíça. Os húngaros pouco podem torcer por uma classificação. A única esperança é avançar como um dos quatro melhores terceiros convocados. Para isso, entretanto, precisam vencer a primeira no torneio após perder as duas primeiras rodadas.

Alemanha x Suíça

O embate entre amantes de cervejas e chocolates poderá colocar frente a frente XI iniciais de naturezas distintas. Para poupar jogadores e tocar a preparação para o mata-mata, a Alemanha poderá entrar em campo com o time reserva. Afinal, se dá ao luxo de dizer que faz campanha primorosa. Possui, até aqui, o melhor ataque do torneio, com sete gols marcados. Enquanto isso, sofreu apenas um gol. A Suíça, enquanto isso, é outra invicta. Apesar de ter vencido a Hungria, o empate contra a Escócia não foi convincente. Agora, precisarão incorporar a melhor versão de si diante de uma forte equipe para avançar.

Data e hora: Domingo (23/6), às 16h

Local: Frankfurt Arena, Frankfurt

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Alemanha

Suíça

Escócia x Hungria

Entre escoceses e húngaros, o que vier, é lucro. Carentes de uma primeira vitória na competição, ambas as equipes precisam torcer por esforços alheios para chegar ao mata-mata. A trupe de Steve Clarke mostrou futebol ruim diante da Alemanha. O ponto somado contra a Suíça, porém, dá esperança. A própria equipe vermelha precisará perder mais pontos para que exista chance de avançar. Se depender de uma busca de resultados, no entanto, a Escócia não tem tantos argumentos a favor de si. Os seis gols sofridos colocam a equipe como pior defesa do campeonato. A Hungria, no entanto, possui ainda menos pontos para se orgulhar. A seleção comandada pelo italiano Marco Rossi foi derrotada nas duas apresentações que fez por aqui. O desempenho mostrado, ademais, foi pouco vistoso. O que ainda pode servir como ponto positivo, para ambos, é a possibilidade de uma classificação como donos da terceira posição.

Data e hora: Domingo (23/6), às 16h

Local: Stuttgart Arena, Stuttgart

Transmissão: Cazé Tv

Escalações prováveis:

Escócia

Hungria



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

