Equipe candanga de futsal feminino é campeã mundial de jogos universitários

O projeto treina 54 atletas com idades entre 12 e 35 anos - (crédito: Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU))

O futsal feminino do Distrito Federal alcançou um importante feito. No último dia 16 de junho, a Associação Desportiva de Futsal (ADEF) se sagrou campeã do Campeonato Mundial Universitário de Futsal, organizado pela Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU).

A competição, que ocorreu entre os dias 10 e 16 de junho, em Xangai, na China, reuniu diversas potências da categoria no mundo. Na decisão, por exemplo, a equipe candanga superou a seleção de Portugal, pelo placar de 3 x 1.

A atleta Amanda de Paula, ala de 21 anos, foi um dos destaques da equipe e autora de um dos tentos na decisão. Além de atleta da ADEF desde os 11 anos, tem no currículo uma passagem pela Seleção Brasileira Sub-20.

“A vitória no mundial universitário é o reconhecimento de um projeto que sempre priorizou os estudos e a formação integral. Este título mostra que o esporte é um meio poderoso de transformação social”, disse a direção da ADEF, via assessoria de imprensa.

De acordo com a própria associação, a competição reforçou o vínculo existente entre o esporte e a educação. Participar do evento, além disso, “com atletas que tiveram acesso aos estudos graças à associação é a concretização de uma empreitada de longo prazo”.

A ADEF coloca a conquista como um exemplo de situação em que a junção entre esporte e educação é capaz de trazer sucesso tanto dentro da modalidade, quanto fora. O projeto treina 54 atletas com idades entre 12 e 35 anos, mas não se limita a preparação esportiva.

Com suporte psicológico, odontológico, médico e pedagógico, através de bolsas de estudo em instituições de ensino parceiras. Com isso, visa a formação integral dos jovens atletas. Assim, foi capaz de receber uma indicação a participar do campeonato mundial universitário.

Como parceiras, a ADEF-DF possui a Eletrobrás e a MGA Turismo, além da APCEF/DF, da UNIP, Escola Fátima, ABO Taguatinga, Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e Governo Federal e UTI VIDA.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

