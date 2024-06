Fluminense x Flamengo: CBF divulga áudio do VAR do polêmico pênalti no clássico

A CBF divulgou a análise do VAR no polêmico pênalti de Calegari em Bruno Henrique, que sacramentou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro segue na liderança da competição, enquanto o Tricolor afunda na lanterna.

Dessa forma, no diálogo, o árbitro de vídeo Rodrigo Guarizo afirma que não houve ”impacto significativo” do jogador rubro-negro em cima do atleta tricolor, que cai sozinho.

Por outro lado, ao analisar as imagens, o profissional conclui que o lateral trança a perna do atacante no momento da queda, e decide por concordar com a decisão de Rafael Klein, árbitro de campo.

Além disso, a entidade divulgou a análise de outro lance, que envolveu Samuel Xavier e Bruno Henrique. No entanto, a cabine esclarece ao dizer que o braço não teve impacto para a queda na área.

Confira o diálogo do VAR

Rodrigo Guarizo (VAR): Tem que ser uma (câmera) alta para ver se esse braço tem ou não um impacto no jogador. Preciso ver se esse contato tem impacto ou não, porque é uma disputa. A bola quica e fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente e desequilibra sozinho, eu não vejo esse braço com impacto, ok?

Alberto Masseira (auxiliar do VAR): Estamos checando. Até porque o branco coloca o braço primeiro no vermelho, depois o vermelho também.

Rodrigo Guarizo (VAR): Quando ele perde o tempo da bola, desequilibra, e a bola ia sobrar para o de vermelho com domínio, ok? Aí essa queda acaba calçando o seu adversário e causando a infração. Concorda comigo? O pênalti está confirmado.

Alberto Masseira (auxiliar do VAR): Ele tenta chutar a bola com a perna direita e perde o equilíbrio. Tenta chutar a bola e cai. Isso aí.

Rodrigo Guarizo (VAR): É uma disputa por espaço, não tem falta.