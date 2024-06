Lanterna do Brasileirão, Fluminense demite o técnico Fernando Diniz

Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Onze meses depois de ser anunciado pela CBF para acumular os cargos na Seleção Brasileira e no time tricolor, o profissional de 50 anos, atual campeão da Libertadores, está desempregado. A decisão foi tomada menos de 24 horas depois da derrota por 1 x 0 para o Flamengo no clássico carioca de domingo. O time não vence há cinco partida e ocupa a última posição no Campeonato Brasileiro.

Nem mesmo a conquista inédita da Libertadores contra o Boca Juniors na final única do ano passado e as conquistas do Campeonato Carioca e da Recopa Sul-Americana neste ano deram crédito à permanência do treinador. Em maio, Diniz havia renovado contrato até o fim de 2025. A multa a ser paga pelo time pode chegar a R$ 7 milhões. A notícia da saída do treinador foi divulgada primeiro pelo portal GE e confirmada em nota pelo Fluminense. Marcão assume o cargo interinamente.

Fernando Diniz era um dos quatro técnicos mais longevos da Série A, ao lado de Abel Ferreira, Juan Pablo Vojvoda e clúadio Tencati, todos com mais de dois anos de trabalho. Diniz também deixa o clube como treinador mais estável no século. No fim do ano passado, havia sido eleito o melhor da América na tradicional votação Rei da América realizada pelo diário uruguaio El País.

Curiosamente, Alexi Stival, o Cuca, pediu demissão do Athletico-PR. Há rumo de que ele interessa ao Cruzeiro, mas tem passagem pelo Fluminense. Por sua vez, Fernando Diniz é muito querido pelo presidente do Athletico, Mário Celso Petraglia. Portanto, há possibilidade de que os caminhos se invertam.

Confira a nota do Fluminense

O técnico Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense FC nesta segunda-feira. Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem-sucedido em sua primeira etapa de sua atual passagem, ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que no todo trazem enorme contribuição a este esporte. O Fluminense, em nome de seu presidente, sua diretoria e seus funcionários, agradece a Diniz e deseja muito sucesso em sua carreira, sempre. O auxiliar-técnico permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo desta quinta-feira, contra o Vitória, no Maracanã. O Fluminense precisa de todo apoio do torcedor. Este é um momento que pede união de todos em torno do objetivo maior de retomarmos o caminho das vitórias.