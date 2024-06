Guia da Eurocopa Dia 12: veja agenda, escalações e onde assistir

Serão definidos nesta terça-feira (25/6) os representates das chaves C e D para as oitavas de final da Euro 2024. No penúltimo dia da terceira rodada, podem ainda haver surpresas e ultrapassagens, com exceção somente da Polônia, com a pontuação zerada e sem chances de agarrar a classificação direta. Com a seleção polonesa fora, a disputa está entre os holandeses, franceses e austríacos, No chaveamento C, a Sérvia segura a lanterna e é a única seleção do grupo com uma derrota na conta, no restante, os ingleses estão em primeiro, seguidos pela Seleção Dinamarquesa e Eslovêna.

Para começar o dia 12 do torneio europeu, Holanda e Áustria entram em campo às 13h (de Brasília) e, no mesmo horário, a França enfrenta a Polônia. Em seguida, às 16h, a Dinamarca tem a Sérvia como adversária e a Inglaterra encara a Eslovênia.

Confira os detalhes sobre a rodada:





Holanda x Áustria

A Laranja Mecânica a um passo de confirmar o nome nas oitavas e a Áustria no último folego para tentar surpreender. A Holanda é a líder do Grupo D, mas tem a França no cangote com os mesmos quatro pontos somados. A vitória concederia a classificação, mas a adversária vermelha e branca segue com chances de repetir o feito da edição pasada, com a melhor campanha na Euro, quando avançou para a primeira fase do mata-mata. Caso vença, a Áustria pularia para os seis pontos e, a depender do desempenho da França, conseguiria tomar a cabeça da chave. Mas para isso teria que tirar a invencibilidade dos holandeses.

Data: terça-feira (25/6), às 13h.

Local: Estádio Olímpico, Berlin.

Trasmissão: CazeTV.

Prováveis escalações:

Holanda

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij e Aké; Schouten (Gravenberch) e Reijnders; Simons, Gakpo e Frimpong; Depay (Weghorst). Técnico: Ronald Koeman.

Áustria

Pentz; Posch, Lienhart, Danso e Mwene; Seiwald e Laimer; Baumgartner, Sabitzer e Wimmer; Gregoritsch. Técnico: Ralf Rangnick.

França x Polônia

A Seleção Francesa entra em campo na procura por tomar a liderança da Holanda, seleção com a qual está empatada na pontuação. A França segue invicta na Euro, com uma vitória e um empate. O jogo pode ser o retorno de Kylian Mbappe à equipes após a lesão que sofreu na estreia, mas ainda há dúvidas sobre a condição do astro francês. A Polônia já não tem chances de classificar direto para as oitavas, perdeu todas as partidas disputadas. Em caso de conseguir os primeiros três pontos na competição pode tentar uma vaga como um dos quatro melhores terceiro colocados, mas para isso teria que vencer por quatro gols de diferença, para desbancar a Áustria.

Data: terça-feira (25/6), às 13h.

Local: Signal Iduna, Dortmund.

Trasmissão: SporTV.

Prováveis escalações:

França

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann, Thuram. Técnico: Didier Deschamps.

Polônia

Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Lewandowski. Técnico:

Dinamarca x Sérvia

Com cenário de disputa, apenas um ponto separa as duas seleções do segundo e último lugar no Grupo C. Dinamarca e Sérvia não conquistaram nenhuma vitória até o momento, contudo o clima da dinamarquesa é mais favorável. O time comandado Kasper Hjulmand tem dois empates na conta e ocupa a vice-liderança da chave. Os servos fazem a pior campanha do grupo e estão na última colocação, com apenas um ponto, mas as distâncias estão curtas, então a equipe ainda tem chances matemáticas para avançar ao mata-mata. Além disso, para vantagem serva, Milinkovic-Savic deve estar devolta à equipe titular após o desfalque no último jogo.

Data: terça-feira (25/6), às 16h.

Local: Allianz Arena, Munique.

Trasmissão: SporTV.

Prováveis escalações:

Dinamarca

Schmeichel; Vestegaard, Christensen e Andersen; Bah, Morten Hjulmand, Hojberg e Maehle; Hojlund, Wind e Eriksen. Técnico: Kasper Hjulmand.

Sérvia

Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Ilic e Mladenovic; Tadic, Mitrovic e Milinkovic-Savic. Técnico: Dragan Stojkovic.

Inglaterra x Eslovênia

Apesar de ser líder e do elenco valioso, a atuação do time inglês não é das mais convicentes de um favorito ao título. Os atuais vice-campeões ganharam o primeiro jogo, mas ficaram no 1 x 1 contra a Dinamarca. Além disso, o centroavante inglês Harry Kane é dúvida para a partida devido a condição física, segundo o treinador da equipe. Com pouca diferença na tabela, ainda há espaço para tudo se inverter. A Seleção Eslovena está em terceiro lugar e na busca pela primeira vitória. Caso o triunfo venha contra a Inglaterra o time pode alcançar os cinco ponto, contudo um empate já insere o time na briga dos terceiros colocados.

Data: terça-feira (25/6), às 16h.

Local: RheinEnergieStadion, Colônia.

Trasmissão: CazeTV.

Prováveis escalações:

Inglaterra

Pickford; Walker, Stones, Guehi e Trippier; Rice e Bellingham; Saka, Foden e Gordon (Eze); Ollie Watkins (Harry Kane). Técnico: Gareth Southgate.

Eslovênia



Oblak; Karnicnik, Bijol, Brekalo e Janza;. Mlakar, Cerin e Elsnik; Sporar, Sesko e Stojanovic. Técnico: Matjaz Kek.

