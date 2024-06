Itália marca no último lance, empata em 1 x 1 com a Croácia e se classifica

Com gol no último lance, Zacagni foi o herói da classificação italiana - (crédito: AFP)

A Euro 2024 viveu um dos grandes capítulos da própria trajetória. Em embate emocionante, o empate em 1 x 1 entre Itália e Croácia, nesta segunda-feira (24/6), na Leipzig Arena, esteve a segundos de terminar com desfecho distinto.

Lanterna do Grupo B da Euro 2024, a equipe xadrez chegou ao último compromisso da fase de grupos com a necessidade de vencer a Itália, por qualquer placar, para carimbar uma vaga nas oitavas de final. Qualquer resultado de igualdade daria o direito à equipe de Luciano Spalletti de avançar. Na pressão, respondeu.

Após primeira etapa sonolenta de ambos os lados, e com milagres dos goleiros Donnarumma e Livakovic nas escassas chances ofensivas, os croatas brilharam na segunda etapa. Em postura mais agressiva, tanto a nível defensivo quanto no ataque, foram premiados com postura má colocada de Frattesi na área italiana. O meio-campista da Azzurra colocou a mão na 'gorducha' ao tentar bloquear chute adversário.

E foi aí que a emoção se instaurou. No canto inferior esquerdo, Donnarumma defendeu a cobrança de um frustrado Luka Modric. Ainda com a bola em jogo, Stanisic proferiu lançamento na área e encontrou Budimir. A cabeçada de Budimir trouxe consigo a necessidade de outro milagre do arqueiro italiano.

O goleiro de 1,96 mergulhou o mais rápido que pôde para fazer outra defesa de destaque. Ele, porém, não contava com a presença do pequeno capitão croata. Em mais uma sobra, Modric inaugurou o marcador e decretava a vitória e a classificação xadrez. A conjuntura dos fatos naquele momento rendia uma verdadeira ascensão à Croácia. Estava garantindo a classificação. No futebol, no entanto, um jogo só termina quanto, de fato, termina.

A 30 segundos do fim, a Itália aproveitou um momento de relaxamento da defesa adversária. Apenas um lance foi o suficiente. Em vacilo da primeira linha croata, Zacagni recebeu do zagueiro Calafiori, que subiu ao ataque para apoiar a ofensiva. Com a bola nos pés no flanco esquerdo, fuzilou o gol de Livakovic. Bastou apenas um momento, um lance, para decretar a eliminação croata, marcar um golaço e selar a classificação Azzurra.

O tento, inclusive, foi o primeiro do atacante da Lazio pela seleção. O desfecho foi um balde água fria para a Croácia. Para uma seleção que se mostrava disposta a continuar encantando o planeta-bola, após campanha de destaque nas últimas duas Copas do Mundo, finaliza, ao menos de forma virtual, a campanha na edição da vez do torneio ainda sob dificuldade em repetir o mesmo brilho no cenário continental.

Classificada, a Itália alcança 4 pontos e já se prepara para a disputa das oitavas de final. A Azzurra, dona da segunda posição do Grupo B, jogará diante da Suíça, no próximo dia 29, no Estádio Olímpico de Berlim. A Espanha, com nove, fecha a chave com a liderança e 100% de aproveitamento.

Virtualmente eliminada, a Croácia provavelmente encerrou a sétima participação no torneio desde a dissolução da Iugoslávia com a segunda queda na fase de grupos. Sem vitórias, a equipe xadrez pode ter se despedido de Luka Modric em torneios de grande porte incapaz de ao menos competir por uma chance de avançar como uma das melhores terceiras colocadas.

O jogo



O confronto começou estudado. Com tentativas sucessivas vindas de ambos os lados por domínio da posse de bola no meio de campo, poucas chances de gol tomavam forma. Até a metade da primeira etapa, apenas duas finalizações haviam sido proferida em campo. O chute do lateral direito Stanicic, da Croácia, porém, deu trabalho a Donnarumma. A cabeçada de Retegui, da Itália, passou raspando a trave de Livakovic.

Enquanto a Itália era capaz de passar boa parte do tempo em que tinha a bola na área de ataque, a Croácia registrava mais tempo com a "gorducha" no pé. Era 56% contra 44% a favor do time xadrez. A equipe vermelha e branca jogava na base da paciência. Aguardava pelos espaços. O time azul marinho era mais reativo e agressivo. Ia para o ataque com combinações rápidas.

O primeiro tempo terminou com emoção escassa. Já o segundo, chegou com os dois pés na porta. O confronto era equilibrado até Frattesi desviar chute adversário com a mão. Da marca da cal, Modric teve cobrança de penalidade defendida por Donnarumma. No rebote, o goleiro italiano fez mais um milagre em cabeçada de Budimir, mas não pôde evitar a infelicidade em nova sobra. Modric, mais uma vez, apareceu para empurrar a bola para a rede e inaugurar o marcador.

Tudo parecia acontecer de acordo com o que a Croácia havia planejado. Com a bola nos pés, era capaz de se defender sem tantas dificuldades e projetar chances de estender o marcador. A Itália jogava por uma bola. Menos protagonista, chegava aos últimos minutos do marcador no improviso e da forma que podia.

Porém, essa dita 'última bola', chegou. O zagueiro Calafiori foi ao ataque para uma última tentativa. Com 98' minutos no relógio, o tempo exato estipulado pelo árbitro holandês Danny Makkelie, Zacagni recebeu do companheiro e bateu colocado em direção à meta de Livakovic. O gol marcado decretou o empate e o placa final em 1 x 1.

Ficha técnica:

Croácia 1 x 1 Itália - terceira rodada da fase de grupos da Euro 2024

Data e hora: 24 de junho de 2024, às 16h (horário de Brasília)

Local: Leipzig Stadium, Leipzig

Público: 38.322 pessoas

Arbitragem: Danny Desmond Makkelie (Holanda)

Gols: Luka Modric (Croácia); Zacagni (Itália)

Cartões amarelos: Sucic, Modric, , Ivanusec, Pongracic, Stanicic e Brozovic (Croácia); Calafiori e Fagioli (Itália)

Croácia

Livakovic; Stanisic; Sutalo, Pongracic e Gvardiol; Modric (Majer), Brozovic e Kovacic (Ivanusec); Sucic (Perisic), Kramaric (Juranovic) e Pasalic (Budimir). Técnico: Zlatko Dalic

Itália

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Darmian (Zacagni) e Calafiori; Jorginho (Fagioli), Barella, Raspadori (Scamacca), Pellegrini (Frattesi) e Di Marco (Chiesa); Retegui. Técnico: Luciano Spalletti

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

