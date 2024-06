Áustria surpreende contra a Holanda e classifica em primeiro lugar

No último jogo da primeira fase, a Áustria venceu a Holanda pelo placar Nesta terça-feira (25/6), a Seleção Austríaca superou a atuação da Euro 2020, quando classificou para as oitavas pela primeira vez, e avançou como a cabeça da chave. Na quarta aparição em Eurocopas, essa foi a quarta vez que a equipe vermelha e branca conquistou uma vitória. A Holanda, apesar do resultado, também está confirmada na próxima fase, como uma das quatro melhores terceira colocadas.

A Áustria lidera o Grupo D com seis pontos, consequêntes de duas vitórias e uma derrota. Além de garantir a classificação, os austríacos conseguiram a primeira sequência de duas vitórias em 42 anos, com o triunfo deste 12º dia de Euro somado ao 3 x 1 contra a Polônia na rodada anterior. A França beliscou a segunda colocação, com cinco pontos, seguida pela Holanda com um a menos. Na lanterna, a Polônia foi eliminada após conquistar o primeiro ponto na edição, com empate por 1 x 1 com a Seleção Francesa.

A Seleção Austríaca, desde o começo mostrou que tinha interesse em ditar o ritmo do jogo. Presente na área de ataque arrancou um gol contra pelos pés holandeses. Aos seis minutos de bola rolando, Arnautovic infiltrou o campo adversário pelo meio e lançou a bola para a entrada da grande área, pelo lado esquerdo. O lateral austríaco recebeu e finalizou em direção ao gol, mas na tentativa de fazer a interceptação o ponta direito Malen empurrou para dentro das redes e abriu o placar para o time oposto.

Mas aos poucos a equipe vermelha e branca voltou a bombardear a defesa Laranja. Sufocada, a Holanda tinha dificuldade em partir com a bola para o ataque, o folego estava todo destinado à afastar o perigo criado pelos asversários. Perto do fim dos primeiros 45 minutos, Gakpo e Depay protagonizaram um lance que, apesar de impedido, desestabilizou os austríacos.

No segundo tempo, a Holanda voltou transformada. Com apenas um minuto, mostrou que adotou uma atitude ofensiva para a etapa final e isso foi evidenciado com o gol de empate. Xavi Simons aproveitou o contra ataque, conduziu a bola até campo adversário e deixou para Gakpo, pela esquerda, terminar a jogada com o chute cruzado direto para as redes.





Ficha técnica:



Holanda 2 x 3 Áustria

Gols: Malen (contra), Gakpo, Schmid, Memphis, Sabitzer.

Cartões amarelos: Posch, Wimmer, Querfeld

Escalações:

Holanda

Verbruggen; Geertruida, de Vrij, van Dijk, Aké (van de Ven); Reijnders (Wijnaldum), Schounten, Veerman (Xavi Simons); Malen (Weghorst), Depay e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Áustria

Pentz; Posch, Leinhart (Querfeld), Wober, Prass; Seiwald, Grillitsch (Laimer); Schmid, Sabitzer, Wimmer (Baumgartner); Arnautovic (Gregoritsch). Técnico Ralf Ragnick.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.