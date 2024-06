Conmebol multa Botafogo por atraso em jogo da Libertadores

A Conmebol multou o Botafogo em US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil na cotação atual) por conta de atrasos na entrada em campo no jogo contra o Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Inclusive, o Alvinegro ainda recebeu uma advertência adicional, enquanto o técnico Artur Jorge recebeu uma admoestação – advertência leve, estágio anterior à advertência formal – pelo mesmo motivo.

O delegado da partida ainda relatou atrasos para o time do Botafogo entrar em campo e também retornar do intervalo. O valor da multa poderia ser até de US$ 50 mil (R$ 273 mil na cotação atual).

Classificado para a fase de oitavas de final da Libertadores, o clube carioca irá enfrentar o Palmeiras. Os jogos acontecerão nos dias 14 e 21 de agosto, ambos às 21h30 (de Brasília). A ida será disputada no Nilton Santos, enquanto a decisão pela vaga no Allianz Parque, em São Paulo.

