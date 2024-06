Saiba quando começam oficialmente as Olimpíadas de Paris-2024

O evento, marcado para começar oficialmente em 26 de julho, com a Cerimônia de Abertura, às margens do Rio Sena - (crédito: CHRISTOPHE SIMON/AFP)

Faltam apenas 30 dias para os jogos Olímpicos de Paris e a expectativa de fãs e atletas para a maior competição esportiva do mundo só vem aumentando. O evento, marcado para começar oficialmente em 26 de julho, com a Cerimônia de Abertura, às margens do Rio Sena, terá alguns eventos a partir de 24 de julho, com partidas de rugby e futebol.

As primeiras medalhas serão distribuídas a partir do dia 27, apenas um dia depois do começo das olimpíadas. Na data, atletas do ciclismo, judô, esgrima, saltos ornamentais, rugby, tiro, natação e skate já poderão subir no pódio.

Já o breaking, que fará a sua estreia em jogos olímpicos, terá início a partir de 9 e agosto e terá vencedores definidos até o dia 10, entre homens e mulheres.

Os últimos dias da competição (entre 8 e 11 de agosto) ficarão por conta de disputas das finais de esportes coletivos como handebol, futebol, vôlei de praia, vôlei e basquete, por exemplo.

Assim, o evento terminará no dia 11 de de agosto oficialmente.

Quando será realizada a Olimpíada?

24 de julho — início das competições de rugby e futebol

26 de julho — Cerimônia de abertura

11 de agosto — Final do evento