PF investiga manipulação de resultado em partida da série D do Brasileirão

A Polícia Federal está investigando uma possível manipulação de resultado de partida de futebol válida pelo Campeonato Brasileiro, na série D, que ocorreu no interior de São Paulo, em junho. A Operação Jogo Limpo foi deflagrada nesta quarta-feira (26/6).

Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Estado de São Paulo, foram cumpridos nas cidades de Patrocínio (SP), São José do Rio Preto (SP), São Paulo, Rio de Janeiro, Tanguá (RJ) e Nova Friburgo (RJ).

Leia também: Entenda como se articulava a manipulação de resultados no Santa Maria



O caso passou a ser investigado após um ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhar um relatório, que informava sobre uma movimentação suspeita em casas de apostas envolvendo a partida agora investigada, feito pela Sportradar.

Na ocasião, ficou constatado que apostadores tinham conhecimento prévio de que uma das equipes iria perder o primeiro tempo da partida por ao menos dois gols. 99% da tentativa da rotatividade no mercado de “totais de gols do primeiro tempo” foi feita para esse resultado.

No jogo, a equipe visitante visitante sofreu três gols somente no primeiro tempo, um deles contra.

A Operação deflagrada investiga integrantes e ex-integrantes de uma das equipes. Além disso, de acordo com a PF, uma empresa, que não teve o nome divulgado, teria firmado parceria com um dos clubes em que vários jogadores por ela agenciados foram contratados. Assim, apura-se também se houve influência dessas pessoas no resultado da partida.

A CBF e a PF firmaram uma parceria para combater a manipulação de resultados no futebol brasileiro e por isso a Confederação se comprometeu em compartilhar informações com a PF sobre possíveis casos de manipulação de jogos identificados pela Sportradar — empresa privada que trabalha com a detecção de fraudes relacionadas a apostas e identificação de manipulação de resultados esportivos.