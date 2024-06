Brasil cai para a Polônia em duelo das quartas de final da VNL

A Polônia foi responsável novamente pela eliminação da Seleção Brasileira de Vôlei, na Liga das Nações (VNL). Na vitória polonesa por 3 sets a 1, os erros brasileiros prevaleceram e foram essenciais para o triunfo oposto. Com o jogo nesta quinta-feira (27/6), em Lodz, na Polônia, o Brasil soma a terceira eliminação consecutiva nas quartas de final da competição mundial. Na edição passada, também caiu para a Seleção Polonesa e o time se sagrou campeão do torneio. Agora, a equipe classificada aguarda a decisão do confronto desta sexta-feira (28/6), entre Itália e França, por uma vaga na final.

Entre os destaques do confronto está o jovem astro Darlan. Com 21 bolas no chão, o oposto foi o maior pontuador das duas seleções. O atleta do SESI-Bauru foi eleito MVP da temporada da Superliga masculina e teve atuação decisiva no segundo ano de Seleção Brasileira.

O Brasil se despede da competição mas saluda os Jogos Olímpicos, há menos de 30 dias de ser iniciado. Os chaveamentos do vôlei masculino foram realizados na última quarta-feira (26/6) e a Seleção Brasileira pode dizer apenas "até logo" para os poloneses pois se encontrarão em duelo pelo Grupo B. As duas equipes dividirão a chave também com Itália, atual campeã mundial, e Egito. Os confrontos começam 27 de julho e vão até 11 de agosto.

Como foi o jogo

O Brasil começou com boa performance. De cara, a partida se mostrava disputada, porém com domínio da Seleção Brasileira. A vantagem verde e amarela aumentou no meio da partida, indo dos 15 aos 19 pontos sem deixar os rivais marcarem um, com seis pontos a menos. Perto do fim, os anfitriões ainda tentaram encostar e diminuiram a diferença para três, mas o time visitante esticou novamente para chegar aos 25 enquanto os poloneses ficaram com 18.

No segundo set, a Polônia saiu na frente. A seleção europeia aproveitou os oito erros de saque do Brasil para buscar o empate. Depois dos quatro pontos de desvantagem, o Brasil alcançou a adversária no 12º ponto, mas não conseguiu a ultrapassagem. O 11 x 7 para os poloneses virou 15 x 14 para os brasileiros, com a liderança pela primeira vez na partida, segurada durante sete pontos. Mas a equipe vermelha e branca ficou na cola, virou no set point e fechou a etapa dois pontos a frente dos brasileiros.

O Brasil deixou para trás a atuação falha e mostrou interesse na recuperação, com um começo de set dominante. Mandou três bolas para o chão antes de deixar a rival marcar a primeira. Na frente por 5 x 1, a seleção Brasileira não soube aproveitar as bolas de contra-ataque e deixou que a Polônia se aproximasse. Os mandantes viraram no 10º ponto e deslancharam. O jogo brasileiro se apagou no duelo e a vantagem chegou à sete. Ainda houve reação brasileira, efetiva na diminuição da diferença mas não suficiente para descolar uma virada. O terceiro set terminou 25 x 22.

Após a virada polonesa, a equipe de Bernardinho sentiu a preocupação. Com Leal de volta à quadra, o Brasil saiu na frente e começou com três bolas no chão, mas aos poucos a adversária chegava perto. O nono ponto foi quando a Polônia tomou a liderança. Ponto a ponto a equipe polonesa se fortalecia e dificultava a recuperação brasileira. Sete pontos à frente, os poloneses atingiram a marca dos 20, mas não estavam satisfeitos. Definiram a partida com nove pontos de vantagem, por 25 x 16.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

