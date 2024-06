Landim "empurra" renovação para Gabigol: "O Flamengo já fez proposta"

Rodolfo Landim deixa cada vez mais pistas que a permanência de Gabigol no Flamengo beira o hipotético. Em entrevista concedida na quinta-feira (27), o presidente rubro-negro afirmou que as tratativas pela renovação seguem emperradas e, agora, depende do atacante. Os indícios, no entanto, não são animadores para quem deseja a extensão do vínculo do camisa 99.

O presidente esclareceu que neste momento a renovação depende apenas de Gabigol. Isso porque, segundo Rodolfo Landim, o Flamengo apresentou sua proposta para extensão de vínculo, mas o staff do atacante ainda não aceitou. O mandatário havia dito em outras oportunidades que o clube não faria esforços exorbitantes para mantê-lo no elenco e adotaria, portanto, uma postura semelhante ao caso de Everton Ribeiro.

“É uma discussão que a gente vem tendo já há algum tempo. E ela envolve duas coisas: valor e também prazo de contrato. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele. Essa oferta talvez não atenda aos interesses dele e, se não atender, o caminho natural dele vai ser, quando chegar ao final do ano, ele pode escolher onde vai. Se tiver uma oferta melhor que a do Flamengo, vai poder ir. Flamengo já fez oferta, agora depende dele. Ele pode dizer que a oferta não atende, é um direito dele, é profissional”, disse Landim.

Gabigol livre no mercado

Ainda em entrevista ao narrador João Guilherme, em seu canal no Youtube, Landim não demonstrou preocupação com a possibilidade de Gabigol deixar o Flamengo de graça. Isso porque o atacante fica livre para assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. Ou seja, na próxima segunda-feira.

“A partir de 1º de julho pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltam poucos dias inclusive. Mas assim: o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou. Flamengo já fez isso com vários jogadores. O Diego Ribas por exemplo, o Diego Alves. Chegaram ao final do contrato e renovaram por mais um tempo. Filipe Luis a mesma coisa. Ao final do contrato do Gabriel a gente pode oferecer uma proposta que possa ser interessante. Vai depender das ofertas que o Gabriel tiver. E se ele vai estar feliz, querendo continuar no Flamengo”, concluiu.

Rodolfo Landim x Gabigol

Não é a primeira vez que Landim esclarece detalhes da arrastada negociação pela renovação de Gabigol. Em abril, por exemplo, declarações do mandatário causaram desavenças no departamento de futebol rubro-negro. À época, o presidente disse em entrevista para Rádio CBN que só faria proposta ao atacante em dezembro e assentia perdê-lo de graça no meio do ano – em julho.

Ao mesmo tempo, o presidente se envolveu em outra polêmica com o vazamento de uma declaração em um grupo da base política. Na publicação, Rodolfo Landim afirmava que o Flamengo não seria refém de Gabigol e uma saída seria muito pior para o jogador.

“Não estamos abrindo mão, só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal, não tenho dúvida disso”.

Rodolfo Landim também nega veementemente que participou do início das negociações pela renovação de Gabigol, em 2023. O presidente garante que vetou o avanço do acordo após ter conhecimento dos números acertados entre as partes.

Gabigol no Flamengo

Gabriel Barbosa tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Cabe pontuar que a possível renovação também depende de seu julgamento por suspeita de fraude em exame antidoping, mas ainda sem data definida.

No Flamengo desde janeiro de 2019, Gabigol atuou em 286 partidas com o Manto. Acumulou, no período, 199 participações em gols em jogos oficiais – sendo 156 bolas na rede e 34 assistências. Foram 174 vitórias, 57 empates e 55 derrotas pelo clube até o momento.