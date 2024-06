Guia do dia 11 da Copa América: Veja agenda, escalações e onde assistir

O dia 11 da edição de 2024 da Copa América definirá os destinos de mais dois personagens do torneio. Na segundo chave da competição, o Grupo B, a já classificada Venezuela e a eliminada Jamaica já sabem quais são os respectivos destinos. Os demais Equador e México ainda sonham com o direito de dizer que estarão presentes nas quartas de final.

Estes serão justamente os embates derradeiros de cada uma das seleções mencionadas na fase de grupos. Sem pontos somados, os jamaicanos serão os mandantes na partida contra os venezuelanos. Os Reggae Boyz chegam ao confronto após terem registrado o primeiro gol da própria história na competição. Curiosamente, participam da Copa América pela terceira vez. O tento só saiu no oitavo jogo.

A Venezuela vive um repeteco em solo estadunidense. Na última vez em que participou de uma edição do torneio sediada nos Estados Unidos, em 2016, também somou boas performances na primeira fase. À época, venceu Jamaica, Uruguai e empatou contra o México. Agora, pode até mesmo superar a campanha em questão. Uma vitória contra a Jamaica daria à seleção vinotinto 100% de aproveitamento rumo ao mata-mata.

Na outra frente da chave, México e Equador farão um confronto direito por uma vaga nas quartas de final. Na tabela de classificação, ambos possuem três pontos. Quem ganhar, portanto estará classificado para a decisão.

Até aqui, possuem campanhas muito parecidas. As duas equipes foram derrotadas pela Venezuela, enquanto também derrotaram a Jamaica. A chamada Banana Mecânica só fica na frente de El Tri em decorrência do saldo de gols. Segundo melhor ataque do torneio, com quatro gols marcados, Equador possui saldo positivo de um gol. O México é o terceiro, com saldo nulo. Estufou as redes uma vez, e concedeu em outra. A seguir, veja o melhor do 11º dia da Copa América.

Jamaica x Venezuela

A seleção jamaicana voltará à América Central mais uma vez com uma eliminação precoce em mãos. Assim como nas outras vezes, não foi capaz de avançar ao mata-mata. Com o próximo rival já classificado, não poderá nem ter a chance de estragar a festa alheia. Ao menos, já poderá iniciar a preparação para a próxima edição da Liga das Nações da Concacaf, marcada para o próximo mês de setembro. A Venezuela terá a chance de descansar o elenco para a disputa das quartas de final. Em um confronto sem muita história para contar, poderá, inclusive, aproveitar para dar rodagem à atletas que ainda não somaram muitos minutos na terra do Tio Sam.

Data e hora: Domingo (30/6), às 21h

Local: Q2 Stadium, Texas

Transmissão: SporTV 2 e Globoplay

Escalações prováveis:

Jamaica

Jahmali Waite; Di’Shon Bernard, Latibeaudiere, Ethan Pinnock; Lembikisa, Damion Lowe, Kasey Palmer e Greg Leigh; Shamar Nicholson e Decordova-Reid; Michail Antonio

Venezuela

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; José Martínez e Yangel Herrera; Eduard Bello, Jefferson Savarino e Yeferson Soteldo; Salomón Rondón

México x Equador

Para buscar a vitória e a classificação, as duas seleções se destacam através de protagonistas jovens. Já vendido ao Chelsea egresso do Independiente Del Valle, a jovem estrela de apenas 17 anos Kendry Páez é o nome do meio de campo equatoriano. O comando de ataque mexicano é composto pelo centroavante Santiago Giménez. O homem-gol do clube holandês Feyenoord tem 23 anos. Peças como as exemplificadas serão determinantes em uma partida equilibrada. Até mesmo o retrospecto recente apresenta margem curta de diferença. Nas últimas nove partidas, os mexicanos se saíram vencedores quatro vezes. Enquanto isso, a Venezuela venceu três. Somam-se à estatística dois empates.

Data e hora: Domingo (30/6), às 21h

Local: State Farm Stadium, Arizona

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

México

Gonzalez; Sanchez, Montes, Vasquez, Arteaga; Romo, Chavez; Antuna, Pineda, Quinones; Gimenez. Técnico: Jaime Lozano.

Equador

Dominguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapie; Franco, Caicedo; Yeboah, Paez, Sarmiento; Valencia. Técnico: Félix Sánchez.

