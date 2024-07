Pré-Olímpico de basquete masculino: Brasil vence Montenegro na estreia

Bruno Caboclo foi um terror para Montenegro na defesa e no ataque na estreia do Brasil no Pré-Olímpico: 25 pontos e 9 rebotes - (crédito: Divulgação/FIVB)

Bruno Caboclo foi o destaque do Brasil na estreia no Pré-Olímpico disputado em Riga, na Letônia. Nesta terça-feira, o ala do Partizan da Sérvia fez 25 pontos, pegou nove rebotes, de três tocos e roubou duas bolas no triunfo por 81 x 72 contra a seleção do Leste Europeu. Marcelinho Huertas anotou 17 pontos e contribuiu para o triunfo na disputa por uma vaga aos Jogos de Paris-2024. O brasiliense Gui Santos foi o quarto cestinha verde-amarelo com 7 pontos e oito rebotes.

O Brasil voltará à quadra pelo Grupo A nesta quinta-feira contra Camarões, às 13h. Dois países avançarão às semifinais para enfrentar Letônia, Filipinas ou Geórgia. As três seleções estão no Grupo A. A seletiva levará apenas o campeão aos Jogos de Paris-2024.

Como esperado, não foi uma partida fácil para a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic. Montenegro liderou o placar na maior parte do duelo. O primeiro quarto terminou com vitória parcial da seleção da estrela do Chicago Bulls Nikola Vucevic por 23 x 15. O resultado despertou a Seleção na segunda parcial. O time reagiu e derrotou o adversário por 21 x 19. O primeiro tempo terminou com 42 x 36 para Montenegro.

A inspiração de Bruno Caboclo turbinou o Brasil no início do terceiro quarto. Concentrada, a Seleção protegia bem o garrafão, roubava bolas, pegava rebotes e fazia boa transição nos ataques para pontuar e se aproximar da pontuação de Montenegro até finalmente comandar o placar pela primeira vez no confronto e encerrar o período com 16 x 14.

O último quarto foi controlado. O Brasil mantinha os acertos obrigava Montenegro a cometer equívocos. Paciente, a equipe verde-amarela administrou a vantagem no placar e consolidou a vitória por 75 x 72 no primeiro passo do sonho rumo aos Jogos de Paris.