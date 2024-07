Jogadora brasiliense Gabi Portilho comemora primeira convocação olímpica

Gabi Portilho, foi listada por Arthur Elias entre as 18 atletas convocadas para os Jogos Olímpicos de Paris. Nas redes sociais, afirmou felicidade com o momento e destacou que a data será um marco na vida dela. "Sou extremamente grata por tudo, obrigada pela oportunidade, eu farei o meu melhor como sempre fiz, irei me dedicar e desfrutar desse momento único na minha vida", declarou a camisa 18. Em 25 de julho a atacante do Corinthians fará estreia em Olimpíadas

Natural de Brasília, a jogadora contribuiu para 13 títulos pelo time alvinegro de São Paulo, incluindo duas Copas Libertadores. A equipe clube do Parque São Jorge, pelo qual atua desde 2020, também exaltou a convocação da atleta, juntamente as outras cinco corintianas.

O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, anunciou a lista de atletas que estarão França para brigar pelo Ouro nesta terça-feira (2/7), em evento realizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Gabi e Arthur trabalharam juntos durante quatro temporadas, quando ele comandou a equipe corintiana. Em 2024, a jogadora atuou em sete partidas com a camisa amarela e verde. Nos quatro duelos da Copa Ouro em que participou, foi autora de duas assistências.

Integrante da Chave C, o Brasil estreia na Olimpíada em 25 de julho contra Nigéria, em Bordeaux. Em seguida enfrenta o Japão em 28 de julho, na cidade sede principal, e em 31 de julho retorna a Bordeaux para o duelo final da fase de grupos.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

