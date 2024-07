Brasília recebe campeonato brasileiro de hipismo juvenil em julho

A capital federal será sede do Campeonato Brasileiro de Salto 2024 - Jovens Cavaleiros. Dois anos apósde a cidade ter sido palco do torneio, a Sociedade Hípica de Brasília recebe os cerca de 200 competidores, de 14 a 22 anos, a partir desta quinta-feira (4/7) até o domingo (7/7). Na edição passada, em Curitiba, foi a brasiliense, Maria Luiza Borges Cabral, com Lumpur Jmen II, quem ficou responsável pelo título na categoria jovem cavaleiro Top.

O campeonato, promovido pela Federação Hípica de Brasília, é dividido nas categorias jovem cavaleiro, jovem cavaleiro Top, jovem cavaleiro A e jovem cavaleiro B. As provas ocorrem na pista de areia principal, com saltos de 1,00m até 1,30m. Esta edição conta com cerca de 200 atletas inscritos, com idades entre 14 e 22 anos.

Para o presidente da Federação Hípica de Brasília, Almir Vieira, há um notável crescimento do hipismo na capital federal. “Está evidente o crescimento do esporte em Brasília e o surgimento de vários clubes equestres, aumentando a base de adeptos amadores, impulsionando a profissionalização e, como resultado, gerando equipes e atletas de alto nível reconhecidos nacionalmente”, destaca.

A entrada é gratuita para que o público possa apreciar de perto o talento dos jovens atletas. Para uma experiência mais exclusiva, é possível adquirir mesas no Camarote Vip.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Ozil surge ‘bombado’ após ano dedicado à musculação

Ozil surge ‘bombado’ após ano dedicado à musculação Esportes Fábio se torna desfalque de última hora no Grêmio por lesão muscular

Fábio se torna desfalque de última hora no Grêmio por lesão muscular Esportes Botafogo x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Internacional vive expectativa do retorno de Valencia

Internacional vive expectativa do retorno de Valencia Esportes LeBron renova com Lakers por R$ 583 milhões e jogará na NBA até os 41 anos

LeBron renova com Lakers por R$ 583 milhões e jogará na NBA até os 41 anos Esportes Ex-Inter troca de clube na Ásia e passa a jogar por um dos principais clubes da Indonésia