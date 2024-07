Guia das quartas da Copa América: Veja agenda, escalações e onde assistir

Com oito personagens remanescentes, a Copa América dá as boas vindas à fase de mata-mata da edição da vez do torneio. Com o empate em 1 x 1 entre Brasil e Colômbia, e a vitória da Costa Rica por 2 x 1 sobre o Paraguai, a fase de grupos chegou ao fim e armou os respectivos chaveamentos dos sobreviventes ainda em busca de uma vaga na final.

O primeiro confronto colocará frente a frente a atual campeã da competição e um adversário que tenta chegar às semifinais apenas pela terceira vez. A Argentina é uma das favoritas a levar o caneco pela 16ª vez. A Albiceleste garantiu vaga às quartas com 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A.

Derrotado pela Venezuela, o Equador acabou com a segunda posição do Grupo B. Entretanto, tem um jovem elenco à disposição para surpreender a atual campeã do mundo. O embate acontece nesta quinta-feira (4/7), às 22h.

Na sexta-feira (5/7), também às 22h, será a vez dos venezuelanos enfrentarem o Canadá. La Vinotinto chega embalada para o confronto. Pela primeira vez na história, chegou ao mata-mata com 100% de aproveitamento. Nunca antes a Venezuela havia vencido os três jogos da primeira fase. Já a equipe norte-americana, se orgulha por ter sido a única anfitriã da Copa do Mundo de 2026 a passar de fase. Os outros donos da casa do próximo mundial, Estados Unidos e México, ficaram pelo caminho.

Às 19h de sábado (6/7), a vencedora do Grupo D Colômbia terá pela frente os segundos colocados do C, os panamenhos. A trupe de James Rodríguez esteve perto de fechar os três primeiros jogos com três triunfos. Acabou segurada pelo Brasil, na terceira rodada. Mas registrou atuação boa o suficiente para chegar perto dos três pontos. O Panamá avança com apenas uma derrota, justamente para o líder do Grupo C Uruguai. Nas outros dois jogos, duas vitórias.

Por falar nos uruguaios, serão eles os próximos adversários da Seleção Brasileira, no fechamento da fase, às 22h do mesmo sábado. A Celeste é outra a ostentar 100% de aproveitamento. Venceu, inclusive, os Estados Unidos, e deu aos americanos um dado negativo. Os Yankees se tornaram no primeiro país-sede na história da Copa América a ser eliminado na fase de grupos. Uma presença nas semifinais será a primeira do Uruguai desde 2011, data do último título continental.

O Brasil vive momentos de incertezas. Além de ainda não saber quem substituirá o suspenso Vini Jr., com acúmulo de cartões amarelos, registrou atuações abaixo das expectativas. Nos empates contra Costa Rica e Colômbia, não teve boas performances. Terá à disposição, no entanto, importantes destaques individuais.

Como consequência do chaveamento, um hipotético Brasil e Argentina só aconteceria na final, marcada para 14 de julho. Os hermanos ficaram no lado esquerdo do desenho. Quem vencer encara o vencedor de Venezuela e Canadá. No oposto, brasileiros ou uruguaios serão os adversários de Colômbia ou Panamá. Em mais detalhes, confira a seguir os jogos das quartas de final da Copa América.

Argentina x Equador



A seleção argentina tem a presença de Lionel Messi no confronto em dúvida. Ainda em tratamento intensivo em decorrência do problema no adutor da coxa direita, sentido na segunda rodada contra o Chile, o camisa 10 pode não ir a campo. Apesar disso, a Albiceleste chega à partida em grande fase. Ao todo, marcou cinco gols e não sofreu nenhum. Terão ainda à disposição um inspirado Lautaro Martínez. O atacante da Internazionale é o artilheiro da competição, com quatro gols. Apesar de não ter feito campanha consistente, o Equador tem jogadores para tentar surpreender a adversária. Kendry Páez, de apenas 17 anos, é titular da equipe. Junto dele, Caicedo, Sarmiento e Hincapié dão corpo ao elenco.

Data: Quinta-feira (4/7), às 22h

Local: NRG Stadium, Houston, Texas

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Argentina

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni

Equador

Domínguez; Preciado, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco e Kendry Páez; Minda, Valencia e Sarmiento. Técnico: Félix Sánchez

Venezuela x Canadá

Poucas equipes na competição tiveram campanha tão consistente na primeira fase quanto a Venezuela. Além da impecabilidade nos resultados, estufaram as redes em seis oportunidades, e só sofreram um gol. Equador e México, embora tenham patinado, não são equipes fáceis de se ter pela frente. Terão como trunfo as boas performances do atacante Salomón Rondon. Até aqui, o homem-gol tem três participações em gols. Cara nova no torneio continental, o Canadá já vive campanha para recordar. Num grupo com os tradicionais Chile e Peru, foi derrotado apenas pela Argentina. Apesar disso, marcaram apenas um gol no torneio.

Data: Sexta-feira (5/7), às 22h

Local: AT&T Stadium, Arlington, Texas

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Venezuela

Romo; Aramburu, Ferraresi, Osorio e Navarro; Herrera, Martínez e Savarino; Bello, Rondón e Soteldo. Técnico: Fernando Batista

Canadá

Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Davies; Koné, Eustaquio e David; Laryea, Larin e Millar. Técnico: Jesse Marsch

Colômbia x Panamá

A Colômbia dispõe de uma versão muito diferente de James Rodríguez da que pode ser vista pelos são-paulinos. Ao contrário das atuações no Morumbi, o camisa 10 e capitão da La Tricolor desfila nos Estados Unidos. O meia finalizou a fase de grupos como o líder em assistências da competição, com três. Ao contrário do adversário da vez, chegam ao mata-mata invictos. A equipe centro-americana não começou bem a caminhada na Copa América. Perdeu para o Uruguai. Entretanto, praticamente eliminou os anfitriões Estados Unidos. As boas ideias do técnico Thomas Christiansen podem surpreender.

Data: Sábado (6/7), às 19h

Local: Estádio da Universidade de Phoenix, Glendale, Arizona

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Colômbia

Vargas; Muñoz, Sánchez, Mina e Mojica; Ríos, Lerma, Arias e James Rodríguez; Durán e Luis Díaz. Técnico: Nestor Lorenzo

Panamá



Orlando Mosquera; Michael Murillo, Edgardo Fariña, J. Córdoba, R. Miller, É. Davis; César Blackman, José Fajardo, Cristian Martinez, Yoel Bárcenas; Eduardo Guerrero. Técnico: Thomas Christiansen

Uruguai x Brasil

Um clássico sul-americano será o responsável pelo fechamento das quartas de final. Uruguaios e brasileiros se encontram na competição pela primeira vez desde as semifinais de 2007. Na ocasião, o Brasil venceu por 5x4 nos pênaltis após empate em 2x2. Posteriormente, a seleção foi campeã batendo a Argentina na final por 3 x 0. A equipe celeste lutará por um desfecho distinto ao das últimas duas edições. Em 2019 e 2021, o Uruguai foi eliminado nos pênaltis, na mesma fase. O estrelado meio de campo azul poderá ser um problema para a Seleção. O time tupiniquim tem apresentado problemas justamente no segundo terço do campo. A ausência de Vini Jr. também pode fazer falta. Entretanto, os renomados nomes disponíveis na prancheta de Dorival Júnior podem fazer a diferença para a equipe verde-amarela.

Data: Sábado (6/7), às 22h

Local: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Uruguai

Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera e Lucas Olaza; Manuel Ugarte e Federico Valverde; Facundo Pellistri, De Arrascaeta e Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Militão e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Savinho. Técnico: Dorival Júnior

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Ozil surge ‘bombado’ após ano dedicado à musculação

Ozil surge ‘bombado’ após ano dedicado à musculação Esportes Fábio se torna desfalque de última hora no Grêmio por lesão muscular

Fábio se torna desfalque de última hora no Grêmio por lesão muscular Esportes Botafogo x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Internacional vive expectativa do retorno de Valencia

Internacional vive expectativa do retorno de Valencia Esportes LeBron renova com Lakers por R$ 583 milhões e jogará na NBA até os 41 anos

LeBron renova com Lakers por R$ 583 milhões e jogará na NBA até os 41 anos Esportes Ex-Inter troca de clube na Ásia e passa a jogar por um dos principais clubes da Indonésia