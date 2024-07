Guia da rodada 15 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

O Brasileirão continua o próprio curso rumo à 38ª e derradeira rodada. Em mais um fim de semana com uma nova dezena de partidas, a 15ª jornada do campeonato mais amado do Brasil chega com dois confrontos no sábado (7/7) e oito no domingo (8/7).

Dessa vez, o atual líder do campeonato Flamengo será um dos responsáveis por abrir a leva de embates. Às 20h do sabadão, o Rubro-Negro carioca receberá o Cuiabá no Maracanã. Caso vença e conte com tropeço do vice-líder Botafogo, poderá abrir vantagem de seis pontos na ponta da tabela. No mesmo horário, o quinto colocado São Paulo e o sétimo Red Bull Bragantino duelam por um espaço no G-4. Apenas dois pontos separam os rivais estaduais.



O destaque do domingo fica com o encontro entre Palmeiras e Bahia. Às 18h30, terceiro e quarto colocados protagonizarão um confronto direto. Ambos possuem campanha parecida. São 27 pontos para cada, com oito vitórias, três empates e três reveses. No saldo de gols, os donos da casa da partida ficam à frente apenas pelo saldo de gols.



Ainda no domingo, outros enfrentamentos também são dignos de menção. Alguns deles, inclusive, entre grandes times do país. Em busca do G-6, o Cruzeiro recebe o 17º colocado Corinthians, às 16h.



No mesmo horário, Fortaleza e Fluminense se enfrentam como personagens de histórias opostas na classificação. Às 18h, Internacional e Vasco rivalizam. Às 20h30, os rubro-negros Botafogo e Atlético-MG fecham a jornada da vez. A seguir, veja os detalhes responsáveis por compor a 15ª rodada do Brasileirão 2024.

São Paulo x RB Bragantino



O duelo paulista é definidor na briga por uma vaga na parte de cima da tabela. O Bragantino busca retornar à zona de classificação para a Libertadores e em caso de vitória deixaria até o adversário da partida para trás. Já o São Paulo tem a chance de tomar a quarta colocação do Bahia. As duas equipes tem desfalques das duas principais peças de ataque, Calleri do lado do time da casa e Helinho do lado visitante. O Tricolor vive um momento de melhora e acumula uma sequência de três vitórias. O Braga, apesar de também ter conquistado os três pontos na última rodada, tem certa instabilidade no retrospecto recente, com um triunfo, uma derrota e um empate.

Data: sábado (6/7), às 20h.

Local: MorumBIS, São Paulo.

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

São Paulo

Jandrei; Igor vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Wellington Rato, Luciano e Lucas; André Silva. Técnico: Milton Cruz (auxiliar).

RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires (Lucas Evangelista) e Lincoln; Vitinho, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

Flamengo x Cuiabá

Há três pontos do segundo colocado, o time carioca se firmou na liderança por mais uma rodada após a goleada por 4 x 1 em cima do Atlético-MG. Desde o começo da Copa América o time rubro-negro tem desfalque de quatro jogadores, porém isso não impediu de somar 12 pontos. O aproveitamento cuiabano, por outro lado, está em decadência. A equipe havia conquistado goleadas que os concederam a saída do Z-4, mas nos últimos três duelos o Dourado foi derrotado e se reaproxima da zona vermelha. Além disso, Raylan, Filipe Augusto e André Luís foram suspensos no último jogo e desfalcarão o elenco verde e amarelo.

Data: sábado (6/7), às 20h.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro.

Transmissão: Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Lorran e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Cuiabá



Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Denilson, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Fortaleza x Fluminense

Apesar do tropeço na última rodada, o Fortaleza segue a dois pontos do G-6. Caso o Leão triunfe, pode recuperar a perda do meio de semana e pular três posições. Já o Fluminense segue vivendo no sufoco. Sem ganhar desde 13 de maio, mesmo que vença o duelo o Tricolor Carioca permanece na lanterna do campeonato. No último jogo o atual campeão da América conquistou um empate, o melhor resultado em sete rodadas. Além do duelo com a bola, as duas equipes brigam no alto número de desfalque, sete do lado cearense e 10 por parte do time carioca.

Data: domingo (7/7), às 16h.

Local: Arena Castelão, Fortaleza.

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Lucas Sasha e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Esquerdinha; Gabriel Pires, Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano. Técnico: Mano Menezes.

Juventude x Grêmio

Mesmo com duas derrotas seguidas, o Juventude segue flertando com a primeira parte da tabela, há apenas três pontos da 10ª colocação. O Grêmio empatou na rodada do meio da semana e aproveitou a derrota do Atlético Goianiense para respirar e subir uma posição, mas permanece na zona de rebaixamento. Esta será a quarta vez que os dois times gaúchos se encontram em 2024. Pela final do Gauchão, o tricolor derrotou o alviverde por 3 x 1 depois do empate sem gols no jogo de ida. A equipe de Caxias briga para quebrar o jejum de mais de três anos sem vitória contra o rival estadual.

Data: domingo (7/7), às 16h.

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul.

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Juventude



Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari. Técnico: Roger Machado.

Grêmio

Rafael; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Pavon, Edenilson e Gustavo Nunes; Cristaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Cruzeiro x Corinthians



O time celeste brigava por uma vaga no G-4, mas perdeu o ritmo de embalo e agora tenta subir da oitava colocação. A situação do Corinthians, contudo, é mais delicada. O clube paulista conquistou a primeira vitória na última rodada após ficar nove rodadas sem levar os três pontos. Por mais que ainda esteja na zona de rebaixamento, o resultado ajudou a equipe alvinegra a ficar empatado com o 16º colocado. Porém o Cruzeiro tem a vantagem da casa, já que não perdeu nenhum jogo como mandante nesta temporada.

Cruzeiro



Anderson; Willian, Zé Ivaldo, Neris, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro; G. Veron, Arthur Gomes e Matheus Pereira. Técnico: Fernando Seabra.

Corinthians



Matheus Donelli; Léo Maná, Cacá, Gustavo Henrique, Hugo; Raniele, Ryan, Rodrigo Garro, Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.

Inter x Vasco



Após ficar afastado de casa devido ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul, o Inter volta a jogar no Beira-Rio. O último jogo no estádio foi pela 4ª rodada. Exatamente no meio da tabela, o Colorado busca definir melhor a situação na temporada. Mas o momento cruz-maltino pode dificultar a ascensão oposta. O Vasco está obtendo sucesso na briga pelo distanciamento da zona de rebaixamento e, na última rodada, venceu e pulou para os 14 pontos.

Internacional



Fabrício; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan, Renê; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes, Wanderson; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Vasco



Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Léo, Victor Luís; Mateus Carvalho, Sforza (Zé Gabriel), JP; Adson, Rayan (Rossi) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino).



Vitória x Criciúma



Apesar da derrota contra o Corinthians, o Vitória conseguiu se segurar fora do Z-4, mas o tropeço deixou time baiano empatado com o 17º colocado. O Criciúma, por outro lado, conquistou os três pontos no meio da semana e terminou a rodada entre os 12 primeiros, na zona de classificação para a Sul-Americana. Os dois times se encontram na Série A depois de 10 anos, contudo, meio tempo, duelaram seis vezes na segunda divisão.

Vitória



Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi, Matheusinho; Janderson, Zé Hugo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Criciúma



Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia, Miguel Trauco; Barreto, Ronald, Marcelo Hermes, Matheusinho; Bolasie e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.

Atlético-GO x Athletico PR



Sem vencer há seis rodadas, o time goianiense se dificulta cada vez mais na briga pela saída da zona de rebaixamento. Apesar de disputar a partida em casa, o adversário que tem pela frente deve difiicultar novamente o busca pelos três pontos. Apesar do tropeço na última rodada, o Furacão fecha o G-6. No confronto direto, a última vez em que o Dragão saiu vitorioso foi em abril de 2007, pela Copa do Brasil, após isso foram 11 vitorias paranaenses e quatro empates.

Atlético-GO



Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Baralhas (Alejo Cruz) e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Vagner Mancini.

Athletico-PR



Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian e Zapelli; Julimar e Mastriani. Técnico: Juca Antonello.

Palmeiras x Bahia



O time paulista e o baiano protagonizam um duelo de gigantes, em briga no G-4. Após o Palmeiras ter ficado apenas com o empate e o Bahia a vitória na última rodada, o alviverde deixou com que o Tricolor de Aço empatasse a pontuação na tabela. Os dois também tem o mesmo número de pontos que o segundo colocado, o Botafogo, então, ainda um deles ainda pode se instalar como no vice-líder.

Palmeiras



Weverton; Mayke, Naves, Gustavo Gomez, Piquerez ; Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Botafogo x Atletico MG



Empatado com o terceiro e quarto colocados, o time carioca procura confirmar a permanência na segunda colocação. Além de obter a vantagem como mandante, o adversário chega à partida atropelado. O Atlético foi goleado pelo Flamengo por 4 x 1 e caiu uma colocação na tabela, indo para a segunda metade. O time mineiro não vence há duas rodadas, ao contrário do carioca, que não perde há três.

Botafogo



John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos, Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa; Luiz Henrique, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Atlético-MG



Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs e Igor Rabelo, Battaglia, Otávio, Igor Gomes, Cadu e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Corinthians está otimista por acerto com Carille, do Santos

Corinthians está otimista por acerto com Carille, do Santos Esportes Relatório do STJD divulga nomes de árbitros e jogadores acusados por Textor

Relatório do STJD divulga nomes de árbitros e jogadores acusados por Textor Esportes Gabriel Brazão analisa vitória do Santos em mais um jogo sem sofrer gols

Gabriel Brazão analisa vitória do Santos em mais um jogo sem sofrer gols Esportes Carille sobre possível saída do Santos para o Corinthians: ‘Sei o tamanho que está isso’

Carille sobre possível saída do Santos para o Corinthians: ‘Sei o tamanho que está isso’ Esportes Série D: Brasiliense e Real Brasília se encontram pela segunda vez

Série D: Brasiliense e Real Brasília se encontram pela segunda vez Esportes Carille sobre saída do Santos para o Corinthians: ‘Sei o tamanho que está isso’