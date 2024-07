Série D: Brasiliense vence Real Brasília por 3 x 1 e vai ao mata-mata

Tobinha fez gol e deu assistência na vitória do Brasiliense por 3 x 1 contra o Real Brasília no duelo candango da rodada - (crédito: Reprodução/TV Brasiliense)

O Brasiliense está classificado para a etapa eliminatória da Série D do Brasileirão. Na tarde desse domingo, o Jacaré derrotou o Real Brasília por 3 x 1 no duelo candango pela 12ª rodada e lidera o Grupo A5 com 26 pontos. O time não pode mais ser alcançado pelo Iporá-GO. O quinto colocado tem 14 pontos a duas rodadas do fim da primeira fase.

O Brasiliense segue na briga para encerrar a primeira fase com a melhor campanha. O Manauara é o primeiro colocado geral com 28 pontos em 12 partidas. O Treze-PB aparece em segundo com 27. A equipe do Distrito Federal é a terceira com 26 ao lado do Maringá-PR e do Itabiana-SE. Se a fase de grupos terminasse hoje, o Brasiliense enfrentaria o Serra-ES. O time capixaba ocupa o quarto lugar no Grupo A6. A liderança na chave vizinha é do Nova Iguaçu-RJ seguido por Itabuna-BA e Portuguesa-RJ.

Autor de um gol e de uma assistência, o atacante Tobinha falou sobre a relevância da vitória no Serejão, em Taguatinga. "A importância da vitória é a conquista da classificação. Agora, é manter o foco para permanecer na primeira colocação e consequentemente buscar o nosso acesso. Sobre a assistência e gol, estou ajudando a equipe da melhor maneira possível. É um grupo unido, que se ajuda independemente de fazer o gol ou não", comentou. O jogador deixou o jogo mais cedo rumo ao hospital depois de ser atingido no rosto e precisou levar ponto.

Eliminado, o Real Brasília cumpre tabela na quarta divisão. O Leão do Planalto não ofereceu resistência ao Brasiliense. Os três gols sofridos pelo time foram ritmo de treino. O Brasiliense trocou passes com facilidade na construção dos gols e contou com falhas constangedoras da defesa do lanterna da chave.

Com dificuldade para articular jogadas com linhas de passe, o Brasiliense investiu nos lançamentos longos para abrir o placar. Rodolfo esticou a bola para Tobinha, o atacante invadiu a área como se estivesse a passeio e rolou para Matheus Batista fazer tocar para a rede na saáida do goleiro e abrir o placar.

O Real Brasília ensaiou reação em uma assistência perfeita de Gabriel Lima para Thiago André empatar o jogo, porém o Brasiliense retomou as rédeas em um lançamento do meia Nenê Bonilha para a área. O goleiro Pereira falhou e Tobinha fez 2 x 1.

O Jacaré administrou o segundo tempo, mas conseguiu ampliar em uma escapada de Joãozinho. Ele invadiu a área pela direita em alta velocidade, rolou a bola para Matheus Batista e o centroavante serviu o meia Nenê Bonilha estufaar a rede celeste.

Ficha técnica

Brasiliense 3

Matheus Kayser; Netinho, Keynan, Igor Morais (Gustavo Henrique) e Bruno Cardoso; Gabriel Galhardo, Rodolfo (Tarta) e Nenê Bonilha ; Tobinha (Kaio Nunes depois Joãozinho), João Santos (Romário) e Matheus Batista.

Técnico: Luis Carlos Winck

Real Brasília 1

Pereira; Caio Mendes, Garcia, Felipe e Gabriel Lima; Bruninho (Bruno Kennedy), Obina (Pedro Lucas), Matheus Diogo e Thiago André (Guilherme); Juan Alves (Tiago Rocha) e Michel Douglas (Manu)

Técnico: Kaká

Gols: Matheus Batista, Tobinha e Nenê Bonilha

Cartões amarelos: Rodolfo e Tobinha (Brasiliense); Gabriel Lima, Obina, Juan Alves e Michel Douglas (Real Brasília)

Público: 348 pagantes

Renda: R$ 2.490,00

Árbitro: Marcelo de Oliveira Silva (AC)