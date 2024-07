Paris 2024: Governo talibã não reconhece atletas mulheres na delegação afegã

O porta-voz talibã do Ministério do Esporte afirmou que "apenas três atletas representam o Afeganistão", se referindo aos três atletas homens classificados - (crédito: Jorono/Pixabay)

Mesmo com o convite do Comitê Olímpico Internacional (COI), o governo talibã afegão afirmou na segunda-feira (8/7) que não “reconhece” a participação de três atletas mulheres nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em manifestação à AFP, o porta-voz talibã do Ministério do Esporte, Atal Mashwani, afirmou que “apenas três atletas representam o Afeganistão”, se referindo aos três atletas homens classificados.

Leia também: Afeganistão terá delegação igualitária nos Jogos Olímpicos de Paris



“Neste momento, os esportes femininos estão proibidos no Afeganistão. Se os esportes femininos não são praticados, como podem fazer parte da seleção nacional?”, afirmou o porta-voz.

Em junho de 2024, o COI anunciou que a seleção afegã seria composta por três atletas masculinos (no atletismo, na natação e no judô) e outras tantas mulheres (no atletismo e no ciclismo), sem revelar a identidade delas.

Os atletas afegãos teriam que participar do jogos com as cores preto, verde e vermelho da antiga bandeira do regime derrubado pelos talibãs no verão de 2021, após a retirada das tropas americanas destacadas no país asiático.

Desde o regresso dos talibãs ao poder, há três anos, endureceram as condições de vida das mulheres afegãs, proibindo-as de praticar esportes, bem como de estudar, o que levou as Nações Unidas a denunciar o “apartheid de gênero”.

Com informações da Agence France-Presse

