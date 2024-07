Pai é preso por anunciar filha de 9 anos para ser abusada na frente dele

Um homem de 39 anos, pai de uma menina de 9 anos, foi preso em flagrante em Aparecida de Goiânia (GO) por armazenar imagens de pedofilia e exploração sexual infantil.

Durante a investigação, a Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), também identificou que o homem anunciava a filha para outros homens afim de que ela fosse abusada na frente dele.



Conversa localizada no celular do suspeito aponta para negociação do pai da menina de 9 anos com homem que abusaria da criança (foto: Divulgação PCGO)

Em uma das mensagens localizadas no celular do suspeito, um homem pergunta o que a menina acha de 'ter outro pai morando com eles' e o criminoso responde que ela achou interessante. As mensagens são de maio deste ano.

Leia também: Abuso sexual de crianças e adolescentes coloca autoridades em alerta

Conforme a Polícia Civil, o homem confessou, em conversas em redes sociais, que já abusou da filha em algumas ocasiões.

A imagem do suspeito não foi divulgada para proteger a identidade da vítima. Se condenado, ele poderá pegar de um a quatro anos de prisão, além de pagamento de multa.