Messi destaca união da Argentina e comemora mais uma decisão: ‘Loucura o que fizemos’

Messi em ação contra o Canadá - (crédito: Foto: Eduardo Munoz/AFP via Getty Images)

A Argentina de Messi e companhia está na segunda final da Copa América e busca o bicampeonato. Assim, nesta terça-feira (9), o time venceu o Canadá por 2 a 0. O atacante Julián Álvarez fez o primeiro, enquanto o craque do Inter Miami marcou o segundo.

O adversário na final sairá do duelo entre Uruguai e Colômbia, que será nesta quarta-feira. Todavia, Messi enalteceu a equipe Albiceleste que chegou em mais uma final.

“A verdade é que sim. Uma loucura o que esse grupo fez, o que a seleção argentina tem feito, porque, depois de tudo, temos que celebrar a importância da final. Que a Argentina possa jogar mais uma final, isso é impressionante. A verdade é que foi uma Copa difícil, um campo bem ruim, uma temperatura muito alta, então foi difícil de jogar, seleções muito duras. Então, que tenhamos conseguido estar novamente em uma final é para desfrutar”, disse o craque da Argentina.

Terceira final de Messi e Argentina seguidas

A final será no domingo (14) no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), às 21h (de Brasília). A Argentina está em sua terceira final seguida, duas de Copa América e uma da Copa do Mundo de 2022. Nas anteriores, saiu campeã. Assim, Messi finaliza falando sobre o momento.

“Que aproveitemos tudo que estamos vivendo, o que está acontecendo conosco como seleção, união e grupo. Volto a repetir: não é fácil estar novamente numa final e voltar a competir para sermos campeões. É muito difícil o que estamos alcançando e temos que aproveitar isso” finalizou Messi.

