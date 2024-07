Série D: Brasiliense derrota Crac e briga pela melhor campanha geral

Brasiliense comemora o gol de Joãozinho e a confirmação do primeiro lugar no Grupo A5 da Série D a uma rodada do fim - (crédito: Alan Rones/@alanfotografia)

O Brasiliense se despediu de casa na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro com vitória. Na tarde desse domingo, o líder do Grupo A5 derrotou o Crac-GO de Catalão por 2 x 0 no Estádio Serejão, em Taguatinga. Classificado por antecipação em primeiro lugar da chave para o mata-mata, o time candango tem 29 pontos, a quatro de distância do Anápolis. Líder e vice da chave duelarão no próximo sábado, às 16h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

A equipe do Distrito Federal ainda tem chance de encerrar a fase de grupos com a melhor campanha geral entre os 64 times da Série D. Para isso, precisa vencer o Anápolis na última rodada e torcer por derrota do invicto Manauara para o Rio Branco, no Acre. O time amazonense tem 31 pontos. O Brasiliense tomou a seguunda melhor campanha do Maringá. Ambos têm 29 pontos, mas a equipe do DF tem melhor saldo de gols (15 x 14) na comparação com o concorrente.

O adversário do Brasiliense na segunda fase está entre dois times do Espírito Santos. Serra e Real Noroente disputam o quarto lugar no Gupo A6. O Serra tem 18 pontos e enfrentará o lanterna Audax na última rodada, no Rio. O Real Noroeste soma 17 e receberá o Itabuna.

Lanterna e eliminado, o Real Brasília perdeu no sábado para o Iporá-GO por 3 x 0 no Estádio Ferreirão, em Iporá. O Leão do Planalto tem seis pontos no último lugar, dois atrás do vice-lanterna Capital.

Os gols da vitória do Brasiliense saíram no segundo tempo. O lateral-esquerdo João Santos foi o o autor do cruzamento desviado no meio do caminho que chega aos pés de Tarta. O meia chutou cruzado no canto direito do goleiro João Lucas e abriu o placar na Boca do Jacaré aos 10 minutos.

O segundo também teve origem no lado esquerdo do ataque. Aos 27 minutos, João Santos recebeu a bola de Tarta em velocidade na ponta canhota e vii rapidamente Joãozinho invadindo a área livre de marcação pelo centro. Deu assistência na medida para o atacante. Ele dominou e tocou com categoria para o fundo da rede para encerrar o placar: 2 x 0.