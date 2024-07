Dream Team vence Austrália no segundo amistoso preparatório para Paris-2024

Apesar de não ter sido o cestinha do confronto, Anthony Davis (D) foi o destaque dos EUA, com 17 pontos e 14rebotes - (crédito: AFP)

A seleção masculina de basquete dos EUA venceu a Austrália por 98 a 92 nesta segunda-feira em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. Foi a segunda vitória do Dream Team na fase de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Na semana passada, o time dirigido por Steve Kerr derrotou o Canadá por 86 a 72.

Além do placar mais apertado, os americanos sofreram um pequeno aperto no final em seu segundo amistoso. Os EUA tinham vantagem de 24 pontos no meio do terceiro quarto, mas viram a distância ser reduzida para apenas 6 pontos faltando 5 minutos para o fim. A Austrália ainda conseguiu reduzir a vantagem para 4 pontos em duas ocasiões, mas foi incapaz de virar o placar.



Anthony Davis marcou 17 pontos e pegou 14 rebotes para o Dream Team, e o australiano Jock Landale, com 20, foi o cestinha da partida. Kevin Durant foi o desfalque pelo segundo jogo consecutivo dos EUA devido a uma lesão na panturrilha. Derrick White chegou a Abu Dabi no fim de semana, fez seu primeiro treino com a equipe no domingo e também não jogou. White substituiu Kawhi Leonard, contundido.

O Dream Tem faz o terceiro dos cinco amistosos antes de Paris-2024 na quarta-feira, quando enfrenta a Sérvia. Favoritos ao ouro, os EUA estão no Grupo C da Olimpíada ao lado de Sérvia, Sudão do Sul e Porto Rico. O Brasil, que volta aos Jogos após a ausência em Tóquio, está no Grupo B com França, Alemanha e Japão. E o Grupo é formado por Austrália, Grécia, Canadá e Espanha.

Avançam às quarta de final as duas primeiras seleções de cada grupo e as duas melhores terceiro colocadas. No mata-mata, os dois melhores da fase de grupos só podem se encontrar em uma eventual final.