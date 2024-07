Julgamento de Gabigol é anulado e jogador perde efeito suspensivo

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou, nesta terça-feira (16/7), o julgamento do jogador do Flamengo Gabigol devido a uma falha na intimação por parte da União Federal. O processo terá que ser recomeçado interamente, então, como consequência o atacante perdeu o efeito suspensivo, que o permitia jogar mesmo com o caso em andamento na justiça.

