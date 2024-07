Juventude empata com Atlético e mantêm invencibilidade como mandante

Em noite de reestreias, Juventude e Atlético terminaram empatados em 1 x 1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O zagueiro Junior Alonso marcou o retorno à equipe atleticana com um gol, após dois anos sem vestir a camisa preta e branca. Em jogo pela 18ª rodada do Brasileirão, o time gaúcho abriu mão do jogo no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, mas conseguiu segurar a invencibilidade como mandante no campeonato.

A expectativa atleticana também estava de olho na reestreia de Bernard, após 4003 dias longe do time pelo qual conquistou a Libertadores.

A equipe mineira jogou dominante durante a primeira etapa da partida. O Juventude teve que investir na defesa, cortando e diminuindo as chances adversárias de trabalhar com a bola e tentou aproveitar oportunidades de contra-ataque para encaixar o ataque.



Em lance de avanço atelticano pelo lado esquerdo, a bola ia em direção à linha de fundo mas Junior Alonso impediu a saída, cruzou para área e entrou diretamente no gol. O defensor não marcava pelo Galo desde 2021, um ano antes de deixa a equipe.

Aos 24 minutoso time gaúcho teve a primeira opoturnidade de igualar o placar. Gabriel Inocêncio cruzou de longe em direção à área e a bola foi na direção do gol, mas Matheus Mendes conseguiu sair com tranquilidade para salvar.

O canto esquerdo de ataque atleticano estava chamando a sorte para balançar as redes. Pouco a frente da posição da qual Alonso estava quando marcou o primeiro gol, Arana cruzou para Paulinho apenas direcionar a bola para dentro. A redonda entrou mas a bandeira levantou e foi assinalado impedimento, pela arbitragem.

Apesar do potente ataque atleticano e o que parecia estar definido poucos minutos antes do fim dos primeiros 45 minutos, mudou com uma jogada . Jean Carlos foi sozinho com a bola e deixou a zaga adversária para trás. O meia deixou tudo igual em Brasília com um chute forte que quicou na grama e no travessão antes de confirmar o 1 x 1.

Na segunda etapa, começou com a posse de bola mais equilbrada, mas o Galo mantinha a facilidade na construção da bola no campo de ataque. O Juventude continuava cometendo erros e tendo poucas oportunidades de agir na área do Atlético.

As chances do time de BH de retomar o placar diminuiram em relação à insistência que fazia no primeiro tempo, mas perdeu algumas bolas que poderiam ter balançado as redes. Em uma tentativa do goleiro Mateus Claus em afastar a bola da área, a espalmada não foi forte o suficiente e sobrou no pé de Hulk. O chute de primeira do atacante alvinegro encobriu o defensor e entrou no gol. Mas a arbitragem marcou falta de Alan Franco no zagueiro do Juventude.





Ficha técnica:

Juventude 1 x 1 Atlético-MG



Público: 9.788

Renda: R$ 937.815,00

Gols: Junior Alonso e Jean Carlos

Cartões amarelos: Jean Carlos, Guilherme Arana, Abner,





Escalações:

Juventude

Mateus Claus; Gabriel Inocêncio, Rodrigo Sam, Abner, Alan Ruschel; Caíque, Jadson (David), Jean Carlos (Mandaca); Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick (Luís Oyama) e Gabriel Taliari (Carrillo). Técnico: Roger Machado.

Atlético-MG



Matheus Mendes; Saravia, Bruno Fuchs, Junior Alonso (Alan Kardec), Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Vargas), Gustavo Scarpa, Bernard (Palácios); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.