Paris 2024: saiba quais medalhas de ouro inéditas o Brasil pode conquistar

Marcus D'Almeida, do Tiro com Arco, e Barbara Domingos, da Ginástica Rítmica, são dois candidatos ao possível ouro inédito de Paris - (crédito: Alexandre Loureiro/COB; Miriam Jeske/COB)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão para começar e o Time Brasil pode fazer história no evento. A expectativa para bater o recorde de medalhas, especialmente com as de ouro, é grande e uma estatística pode estar do lado dos atletas brasileiros. Desde 2004, o Brasil sempre conquista uma medalha de ouro inédita nos jogos, ou seja, há 20 anos, os atletas do país ascendem ao lugar mais alto do pódio em uma modalidade que nunca venceu ouro.

É claro que medalhistas olímpicos de outras edições são os favoritos para as medalhas de ouro, mas outros atletas em que a modalidade não tem essas medalhas podem surpreender. Pensando nisso, o Correio listou todos os esportes que vão para as olimpíadas e, se vencerem o ouro, chegarão à marca inédita na modalidade. (veja ao fim da matéria)

As modalidades que podem ter ouros inéditos:

Tênis de mesa

O tênis de mesa, por exemplo, é uma das grandes apostas para os jogos olímpicos. Hugo Calderano é atualmente o 4º colocado no ranking de classificação olímpica da modalidade e chega muito forte na disputa por medalha olímpica como um dos cabeças de chave.

Além dele, o Time Brasil conta com outros cinco atletas (Bruna Alexandre, Bruna Takahashi, Giulia Takahashi, Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy) que podem surpreender tanto nas disputas individuais, por equipes ou também em duplas.

Ginástica rítmica

O ciclo das meninas que competem na ginástica rítmica do Brasil surpreendeu bastante, especialmente nas performances de Bárbara Domingos, que será quem competirá individualmente em Paris. Já no conjunto, representado em Paris por Débora Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira e Victória Borges, as atletas coletaram várias medalhas e bons resultados no último ano — duas pratas na etapa de Milão da Copa do Mundo e as notas mais altas de todo o ciclo —, que podem ser bons indicativos para elas em Paris.

Tiro com arco

Marcus D’Almeida é uma das grandes apostas para medalha em Paris 2024. Em 2023, ele teve um ano cheio de medalhas, encerrando-o com a 1ª posição no ranking mundial. Nas Olimpíadas, ele está bem colocado na briga por medalhas e, ao lado de Ana Luiza Caetano, pode surpreender na competição mista de duplas.

Tênis

Em Tóquio 2020, o tênis conquistou a primeira medalha Olímpica no esporte, de bronze, com Laura Pigossie e Luisa Stefani nas duplas femininas. A segunda medalha da modalidade e possivelmente uma de ouro, pode vir nas mãos dos atletas: Beatriz Haddad Maia (simples e duplas), Laura Pigossi (simples), Luisa Stefani (duplas), Thiago Monteiro (simples e duplas) e Thiago Wild (simples e duplas).

Canoagem slalom

Com Ana Sátila e Pedro “Pepê” Gonçalves, a canoagem slalom pode fazer história em Paris ao levar a primeira medalha olímpica do esporte. Ana terá três provas olímpicas e conta com chances reais de medalhas, vindo de uma temporada onde se tornou a segunda no ranking mundial. Já Pepê, que também irá fazer três provas, fez uma temporada boa, também garantindo o segundo lugar no ranking mundial. O melhor resultado da modalidade nas Olimpíadas é dele, com um sexto lugar no Rio 2016.

Futebol Feminino

Na última dança de Marta pela Seleção Brasileira, as jogadoras do Brasil vão em busca da primeira medalha de ouro feminino em Jogos Olímpicos. O melhor resultado são duas medalhas de Prata em Atenas 2004 e Pequim 2008, em que Marta estava em campo. Mais experientes, depois de uma classificação olímpica com a vitória na Copa América, a Seleção chega a Paris comandada por Arthur Elias e com o sonho do ouro mais vivo do que nunca.

Skate

A modalidade estreou em Tóquio 2020, mas o Brasil medalhou três vezes de Prata com Rayssa Leal, pelo Street; Kelvin Hoefler, também no Street, e Pedro Barros, no Park. Em Paris, a expectativa é que a medalha de ouro estampe o peito dos brasileiros. Além dos três medalhistas, outros nove atletas integram a delegação: Dora Varella (park), Isadora Pacheco (park), Raicca Ventura (park), Gabriela Mazetto (street) e Pâmela Rosa (street), nas provas femininas, e Augusto Akio (park), Luigi Cini (park), Felipe Gustavo (street) e Giovanni Vianna (street), nas provas masculinas.

Atletismo

Entre as modalidades do atletismo que não tem medalhas de ouro olímpicas estão: marcha atlética, arremesso do dardo, arremesso do peso, lançamento do disco, 100m rasos, 110m com barreiras, 400m rasos, 400m com barreiras, Revezamento 4x400m.

Outros esportes

As outras modalidades que vão mandar atletas para Paris e podem conquistar o ouro inédito são: esgrima, taekwondo, levantamento de peso, ginástica de trampolim, saltos ornamentais, triatlo, ciclismo BMX, badminton, pentatlo moderno, remo, rugby, wrestling, handebol feminino e o basquete masculino.