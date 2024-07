Olimpíadas de Paris: 7 curiosidades sobre a delegação brasileira nos jogos

A delegação de 277 atletas do Time Brasil em Paris 2024 é a terceira maior da história do Time Brasil - (crédito: Maurício Val/FV Imagens/CBV)

Daqui 13 dias, os atletas brasileiros estarão em Paris para representar o país nos Jogos Olímpicos de 2024. Na última quinta-feira (12/7), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou que 277 atletas fazem parte da delegação desta Olimpíada, além de dar detalhes sobre a equipe e falar sobre novos recordes que devem ser quebrados em solo francês.

Os Jogos Olímpicos de Paris começam oficialmente no dia 26 de julho, com a Cerimônia de Abertura, às margens do Rio Sena, mas a competição terá alguns eventos a partir de 24 de julho, como partidas de rugby e futebol.

Para matar um pouco da ansiedade para os Jogos Olímpicos, veja algumas curiosidades sobre o Time Brasil.

1. Uma das maiores delegações brasileiras na história

A delegação de 277 atletas do Time Brasil em Paris 2024 é a terceira maior da história do Time Brasil, ficando atrás apenas de Rio 2016 (462 atletas) e Tóquio 2020 (302 atletas), e empatada com Pequim 2008.



2. Mais mulheres do que homens

Pela primeira vez na história, a delegação brasileira contará com mais mulheres do que homens. As mulheres representam 55% dos atletas classificados (153 ao todo), um aumento em relação à última edição da competição, onde representavam 47%.

3. Brasileiro com mais participações olímpicas

Em Paris, o cavaleiro Rodrigo Pessoa assumirá o posto de brasileiro com mais participações olímpicas. Esta será a oitava participação dele em Jogos Olímpicos de verão, superando os atletas Robert Scheidt, da Vela, e Formiga, do Futebol, que contam com sete participações.

No entanto, considerando as participações nos Jogos Olímpicos de verão e inverso, Rodrigo empataria no número de participações com Jaqueline Mourão, atleta do ciclismo mountain bike, esqui cross-country e o biatlo, que tem três participações em edições de verão e cinco de inverno.

4. Maior número de medalhas em uma edição



Será que vamos bater recorde em Paris? Nos Jogos de Tóquio-2020, que foram realizados em 2021 por conta da pandemia, o Time Brasil conquistou 21 medalhas (7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze), e alcançou a 12ª posição no quadro de medalhas, um recorde.

Falando apenas das medalhas de ouro, o recorde também foi nas Olimpíadas de Tóquio, com 7 medalhas, mesma marca do Rio-2016, quando os brasileiros conquistaram 19 medalhas ao todo (7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze).

5. Modalidade com mais medalhas

Os esportes que contam com mais medalhas na história do Brasil são o judô e o vôlei, com 24 medalhas cada. No caso do Vôlei, as medalhas são distribuídas entre as quadras (11) e a praia (13). Já Judô, é uma modalidade muito forte tradição brasileira, já que desde 1984 o país tem medalhistas no esporte.

Considerando apenas as medalhas de ouro, os esportes com mais vitórias são o vôlei e a vela, os dois com oito ouros. Além disso, o vôlei foi o primeiro esporte em que o Brasil venceu em todas as quatro modalidades possíveis: quadra masculino (1992, 2004 e 2016), praia feminino (1996), praia masculino (2004 e 2016) e quadra feminino (2008 e 2012).

6. Atual medalhista de ouro fora das Olimpíadas



Uma das grandes surpresas é a falta da Seleção Masculina de Futebol em Paris. Bicampeões Olímpicos em 2016 e 2020, a Seleção não conseguiu vaga no Pré-olímpico e adiou o sonho da terceira medalha seguida de ouro. Nos Jogos de 2024, apenas o futebol feminino, que conta com Marta em uma sexta participação Olímpica, representará o esporte.

7. Modalidades com brasileiros

Em Paris, o Brasil será representado por 277 atletas divididos em 39 modalidades diferentes. Veja todas as modalidades.

Águas abertas

Atletismo

Badminton

Basquete (masculino)

Boxe

Canoagem slalom

Canoagem velocidade

Ciclismo BMX Racing

Ciclismo BMX Freestyle

Ciclismo estrada

Ciclismo Mountain Bike

Esgrima

Futebol (feminino)

Ginástica artística

Ginástica rítmica

Ginástica trampolim

Handebol (feminino)

Hipismo Adestramento

Hipismo CCE

Hipismo Saltos

Judô

Levantamento de Pesos

Natação

Pentatlo moderno

Remo

Rúgbi (feminino)

Saltos ornamentais

Skate

Surfe

Taekwondo

Tênis

Tênis de mesa

Tiro com arco

Tiro esportivo

Triatlo

Vela

Vôlei

Vôlei de praia

Wrestling