Lula anuncia que Janja o representará nas Olimpíadas de Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (11/7) atletas Olímpicos e Paralímpicos do Brasil que vão para os Jogos de Paris no final do mês. Na ocasião, ele anunciou que Janja irá para a França como representante dele.

"A Janja vai me representar nas Olimpíadas. O (ministro do Esporte André) Fufuca vai como chefe do esporte brasileiro, mas como eu sou convidado pelo (presidente francês Emmanuel) Macron eu resolvi dizer que a Janja vai porque eu tenho muita coisa para fazer e eu não posso ir", disse o presidente.

Lula afirmou ainda que vai "compensar" mandando Janja como representante e que verá as Olimpíadas pelos olhos dela. Ele pediu ainda a ela que o avise caso ocorra "qualquer coisa" com os atletas brasileiros para que ele possa "reclamar" com Macron.

Presidente Lula recebe atletas Olímpicos e Paralímpicos https://t.co/8NDx4IrM4r — Lula (@LulaOficial) July 11, 2024

Sobre a ida à Paris, Janja afirmou que além de acompanhar a delegação, ela pretende divulgar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, projeto que Lula pretende lançar durante a reunião do G20, em novembro, e que será presidida pelo Brasil.

"Vamos estar fazendo uma atividade da adesão da prefeitura de Paris, de outras prefeituras, movimentando os atletas nesse momento. Minha equipe está produzindo um material, que quem quiser participar vamos ficar muito feliz", destacou a primeira-dama.

O chefe do executivo recebeu os atletas em razão da cerimônia de assinatura do decreto de reajuste do programa Bolsa Atleta.