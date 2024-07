"A regra é clara, mas pênalti não deveria ter sido marcado", diz Tencati

O gerente de futebol do Criciúma Alex Brasil esteve na coletiva de imprensa pós jogo ao lado do treinador Cláudio Tencati - (crédito: Gabriel Botelho / CB / DA Press)

Após a vitória de virada do Flamengo por 2 x 1 diante do Criciúma, neste sábado (20/7), no Mané Garrincha, em Brasília, o treinador do time catarinense Cláudio Tencati falou sobre o polêmico lance que culminou no gol da vitória rubro-negra.

Na coletiva de imprensa realizada no local depois do compromisso válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2024, o treinador opinou ter sido contra a marcação da penalidade, posteriormente convertida por Gabriel Barbosa. Durante o lance, Éverton Cebolinha armava finalização para o gol quando foi impedido pelo volante Barreto, do Criciúma. O jogador do Tigrão chutou uma segunda bola em direção à que já estava em jogo.



"O árbitro deveria ter parado o jogo, pois a lei é essa. Se tem uma segunda bola no setor envolvido na jogada, ele tem que parar. O pênalti é inquestionável, mas a questão é o lance anterior. Haviam duas bolas no campo, e enquanto o Barreto tinha uma delas na frente dele, o Cebolinha tinha a outra. Então, o jogo precisava ter sido parado", explicou ele.

Da marca da cal, Gabigol decretou a virada flamenguista no Mané (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

"Na regra, a questão é válida, mas o contexto deveria ter sido analisado. O árbitro estava de frente para o lance. Se você perguntar pra todos os 22 jogadores que estavam no campo, pelo menos 50% não saberiam como proceder na situação. Saímos tristes pelo resultado, mas felizes pela performance", complementou ele.

Também presente na coletiva, Alex Brasil, dirigente de futebol do clube, foi enfático ao ser questionado sobre a marcação da penalidade. Para ele, a gestão de arbitragem poderia ter sido feita com mais critério. Situações do tipo, "atrapalham o processo".

"No vestiário, vemos a revolta dos nossos atletas, que são trabalhadores e buscam dar o melhor ao Criciúma. E isso acaba atrapalhando o trabalho. Não quero ensinar gestão à ninguém, mas acredito que a arbitragem poderia ter sido escolhida com mais critério", analisou.

"Com todos sabendo que o campeonato do Criciúma seria de manutenção, não é viável que sejam escolhidos árbitros baianos, gaúchos ou cariocas para apitarem um jogo do Criciúma. Não quero levantar suspeita, mas gestão de arbitragem é uma coisa que poderia ser feita nesse momento. Atrapalha todo um processo que a gente vem desenvolvendo", adicionou Alex.



Com o triunfo, o Flamengo chega à vice-liderança, com 34 pontos. Com um jogo a mais por fazer, está a cinco do líder Botafogo. Já o Criciúma, estaciona na 14ª posição, com 17 pontos. Mesmo dois apenas dois pontos na frente do 17ª colocado Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, tem um jogo a menos.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

