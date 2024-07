Inseparáveis, Messi e Suárez curtem folga juntos nos EUA

a não estará presente no All-Star Game da Major League Soccer de 2024 por diferentes motivos - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

A dupla Messi e Suárez entrou em ação fora de campo. O argentino e o uruguaio curtiram um dia de folga em Miami nesta segunda-feira (22). Os atacantes estão fora do All-Star Game da Major League Soccer (MLS) desta temporada, que acontece na quarta-feira (24).

Os jogadores do Inter Miami desfrutaram de um passeio de barco pela baía da cidade da Flórida, nos Estados Unidos. Eles tiveram a companhia de suas esposas, Antonela Roccuzo e Sofia Balbi, e também de amigos. O momento de lazer foi possível pois Messi está lesionado e Suárez ganhou um período de descanso em virtude da Copa América, o que deixou os dois de fora do tradicional evento da liga americana.

Messi se reapresentou no clube nesta segunda-feira para dar sequência ao tratamento de sua lesão nos ligamentos do tornozelo direito. A expectativa é que o camisa 10 siga mais um mês longe dos gramados. Ele se lesionou na final da Copa América, na vitória da Argentina contra a Colômbia.

Inter Miami em bom momento

Já Suárez deve estar disponível para a partida do próximo sábado, quando o Inter Miami estreia na Leagues Cup, torneio que reúne times da liga norte-americana e do México. A equipe da dupla sul-americana é a atual campeã da competição. Na MLS, Messi e companhia lideram a Conferência Leste com 53 pontos em 25 jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.