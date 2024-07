Atleta do Brasil reclama de falta de uniformes para competir em provas

O atleta brasileiro Fernando Ferreira, do decatlo, usou as redes sociais nesta segunda-feira (22/7) para desabafar após receber os uniformes que precisará usar nas Olimpíadas de Paris 2024. Ele, que foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, questionou a quantidade de uniformes concedidos para competir na modalidade

Ocorre que, no decatlo, o atleta faz 10 provas do atletismo — 100 metros, 400 metros, 1.500 metros, 110 metros com barreiras, salto em distância, salto em altura, salto com vara, lançamento de disco, lançamento de dardo e arremesso de peso — ao longo de dois dias. Na postagem, ele explicou que necessita de sete sapatilhas diferentes para cada prova específica e que recebeu apenas uma regata, um "macaquito" e um short "balãozinho" para os dois dias de prova.

"Irei passar mais de 20 horas na pista de atletismo, dois dias de competição dividido em 4 etapas, e recebi como material, 1 regata, 1 macaquito, um short balãozinho. Assim que acabar as provas do primeiro dia, irei voltar pra vila (Olímpica) e lavar logo meu material, ou competir com sujo", contou ele nas redes.

Em outras seleções, é assim que funciona! pic.twitter.com/2N2acbJPgq — Balotelli (@ferrazdecatlo) July 22, 2024

Em nota encaminhada ao ge, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) informou que este problema e os demais que surgiram estão sendo resolvidos. "Todos os atletas têm canais abertos com a CBAt. E estamos buscando resolver essa questão dele e de todo atleta que tiver algum tipo de problema para que estejam tranquilos para focar na competição".

Nas redes sociais, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) afirmou que "os uniformes de responsabilidade do COB serão entregues a todos os atletas em Paris". Na sequência eles compartilharam uma outra postagem que explica como será feita toda a operação.

Não é o primeiro caso

Na última sexta-feira (19), a atleta olímpica Izabela Silva, do lançamento de disco, também desabafou nas redes sociais sobre os uniformes dela.

Na ocasião, ela falou que estava chateada porque pediu algumas peças masculinas e recebeu todas neste modelo, sem nenhuma peça feminina, como top. "Recebi 19 peças, contando com a mochila e os bonés, e o feminino ganhou 30 peças. Sabe como isso é triste? Pegar seu uniforme para a competição e fazerem uma dessas, falando que não tem numeração?".

Isso aqui é um absurdo, uma atleta q vai representar o país sendo tratada com esse descaso... E aí @timebrasil n existe alguma regulamentação ou supervisão de vcs junto às confederações, como a CBat, para q as empresas tipo a @pumabrasil atendam os atletas de forma adequada? pic.twitter.com/7nYImdEY5D — Polly ???? ?? (@offpolly) July 20, 2024

Segundo a atleta, os tamanhos femininos de top iam até o M e que eles não teriam a modelagem do tamanho dela. "Eu acho que não dá nem para rir de nervoso, de tanta tristeza. Só porque eu sou um pouco maior, e daí? Pede um pouco maior", afirmou ela no vídeo.

A atleta destacou ainda que pediu algumas peças do masculino porque se sente melhor e mais confortável mas as outras peças femininas não foram enviadas.

A entrega do material ficou por conta da CBAt, que tem parceria com a Puma. Os outros trajes como o da Cerimônia de Abertura ou para o Pódio serão distribuídos pelo COB em Paris.

Também ao ge, a CBAt e a Puma, em nota conjunta, afirmaram que amentam a situação e que estão em contato com Izabela para encontrar uma solução.

O Correio não conseguiu contato com a CBAt para mais detalhes sobre ambos os casos. O espaço segue aberto.