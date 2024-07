Arremesso de peso: Darlan Romani está fora da Olimpíada de Paris

Darlan Romani foi campeão no mundial indoor, em 2022, e pan-americano em Santiago 2023. - (crédito: Alexandre Loureiro/ COB)

Na contagem regressiva para o início da Olimpíada de Paris, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou que Darlan Romani, do arremesso de peso, está fora da disputa. Segundo o médico do Time Brasil, Dr. André Guerreiro, foi detectada uma reincidencia de uma hérnia de disco tratada em 2021 e Darlan passará por uma cirurgia que vai obriga-ló a ficar de fora dos Jogos.

Com a ausência do atleta, o Brasil perde uma grande chance de medalha na Olimpíada. Em Tóquio 2020, o Sr. Incrível, como foi apelidado, emocionou o país com a conquista da vaga como finalista, apesar de não ter conseguido o pódio e terminado em quarto. Agora, há apenas um brasileiro na modalidade, Welington Morais, campeão Sul-Americano em 2021 e 2023.

No começo de junho, Darlan viajou para León, na Espanha, para as prerações finais para Paris. Mas, segundo a CBAt, retornou ao Brasil em 19 de julho por causa de dores na região lombar, depois de passar por tratamento fisioterápico e medicamentoso e não ter sucesso. A equipe médica informou ainda que Darlan está com dificuldades até para andar.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

