Guia da rodada 19 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

O primeiro turno do Brasileirão se encerra nesta quinta-feira (25/7), com desfalques na rodada. Apenas 12 equipes entrarão em campo, enquanto quatro duelos ficaram em pendência. O Criciúma tirará o atraso de um jogo contra o Fortaleza, da 3ª rodada, e por isso não enfrentará o Bragantino. O Internacional, Cuiabá e Athletico-PR jogam esta semana pela Copa Sul-Americana, por isso tiveram que ser desmarcados os compromissos com Fortaleza, Vasco e Atlético-MG, respectivamente.

Na etapa anterior, o Botafogo se firmou novamente no topo, com três pontos de vantagem do vice, Palmeiras. As grandes mudanças aconteceram na parte debaixo da tabela. O Fluminense finalmente conseguiu uma vitória e saiu da laterna. O novo dono na 20ª colocação é o Atlético-GO. Além disso, o Corinthians escapou da zona de rebaixamento enquanto o Vitória foi empurrado para dentro.

Os duelos da 19ª rodada, começam na quarta-feira (24/7), às 19h, com o Cruzeiro que enfrentará o Juventude. São Paulo e Botafogo tem compromisso às 19h30 e Vitória e Flamengo às 20h. O Atlético-GO e Bahia jogam às 21h30, mesmo horário que Fluminense e Palmeiras. Na quinta-feira, Corinthians e Grêmio finalizam o primeiro turno, às 20h. Veja abaixo os detalhes dos jogos:





Cruzeiro x Juventude

O time celeste busca finalizar o primeiro turno como o único time com 100% de aproveitamento como mandante, mas terá que segurar o Juventude para conquistar a marca. O gaúcho é outro time do Brasileirão que também não perdeu nenhum jogo em casa e caso vença o Cruzeiro será o único a conseguir o feito neste ano. O Alviverde vem de duas partidas seguidas, como mandante, em Brasília, e mesmo assim conseguiu segurar a invencibilidade, com dois empates. O Cabuloso, apesar do resultado negativo contra o Palmeiras na rodada anterior, faz uma boa campanha e buscará o triunfo para retornar ao G-6.

Data: quarta-feira (24/7), às 19h.

Local: Mineirão, Belo Horizonte.

Transmissão: Premiere.

Escalações prováveis:

Cruzeiro

Cássio; Kaiki, Zé Ivaldo, João Marcelo, William; Lucas Romero, Lucas Silva, A. Barreal; Arthur Gomes, G. Veron e Matheus Pereira. Técnico: Fernando Seabra.

Juventude

Gabriel; João Lucas, Abner, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Luís Oyama e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo x Botafogo

O Tricolor Paulista está a um ponto de ficar entre os quatro primeiros, com empate na rodada passada conseguiu subir para quinto mas faltou pontos para romper a barreira do G-4. Porém nesta rodada será ainda mais difícil, pois terá como adversário o líder, Botafogo, invicto há oito jogos. Nas partidas anteriores, o Glorioso conseguiu a vitória, contra o Internacional, e se firmou em primeiro lugar, com três pontos de vantagem, enquanto o São Paulo não saiu do 0 x 0 com o Juventude.

Data: quarta-feira (24/7), às 19h30.

Local: MorumBIS, São Paulo.

Transmissão: Premiere e SporTV.

Escalações prováveis:

São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, André Silva e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía.



Botafogo

John, Suárez, Barboza, Bastos e Marçal; Gregore, Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge.

Vitória x Flamengo

Sem ganhar há três partidas, o Vitória retornou ao Z-4, como consequênciado triunfo do Corinthians. Três pontos são capazes de deixar o time baiano finalizar o primeiro turno fora da zona vermelha, mas o adversário pela frente não fará disso uma tarefa fácil. O Rubro-Negro Carioca saiu vitorioso de Brasília, contra o Criciúma, e conseguiu voltar voltar à terceira colocação. Apesar de estar ativamente na briga pelo título, o resultado favorável não daria a liderança ao Flamengo. Um triunfo por parte da equipe soteropolitana significaria, ainda, um resultado no qual não conquista desde 2017.

Data: quarta-feira (24/7), às 20h.

Local: Barradão, Salvador.

Transmissão: Premiere e SporTV.

Escalações prováveis:

Vitória



Lucas Arcanjo; Lepo, Wagner Leonardo e Reynaldo; Cáceres, Léo Naldi, Luan e Lucas Esteves; Matheusinho, Alerrandro e Iury Castilho. Técnico: Thiago Carpini.



Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vina, Allan, Nicolás De la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Atlético-GO x Bahia

O Dragão dormiu da rodada passada para essa como novo lanterna da tabela, com a vitória e ultrapassagem do Fluminense. A equipe de Goiânia não vence há nove rodadas e apito inicial do Brasileirão não trinfou em nenhum jogo como mandante. O Tricolor de Aço passa por momentos turbulentos e de decadência na classificação. O time baiano que já foi líder e a duas rodadas ainda brigava pela primeira colocação, agora tenta reagir para não perder posição no G-6, a apenas um ponto do Cruzeiro.

Data: quarta-feira (24/7), às 21h30.

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia.

Transmissão: Premiere.

Escalações prováveis:

Atlético-GO

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão;, Lucas Kal, Gabriel Baralhas, Janderson, Luiz Fernando; Shaylon e Emiliano Rodriguez. Técnico: Vagner Mancini.

Bahia

Marcos Felipe, Santiago Arias, Victor Cuesta , Gabriel Xavier, Luciano Juba, Rezende, Everton Ribeiro, Cauly, Jean Lucas, Everaldo e Thaciano.

Fluminense x Palmeiras

Os vices de lados opostos se encaram em cenário com ambos na luta árdua pelos três pontos. Os dois times também coincidem no resultado anterior, com triunfos para a conta. No último domingo (21/7), o Fluminense conseguiu a primeira vitória, por 1 x 0 em cima do Cuiabá, depois de 13 rodadas e desgrudou da lanterna, indo uma posição à cima. Mesmo se superasse o Alviverde, o Tricolor continuará na vice-lanterna. O Palmeiras está na segunda colocação, atrás somente do Botafogo, mas tem a possibilidade de ultrapssagem, caso vença e a equipe carioca perca.

Data: quarta-feira (24/7), às 19h30.

Local: MorumBIS, São Paulo.

Transmissão: Premiere e SporTV.

Escalações prováveis:

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Marquinho, Jhon Arias e Cano. Técnico: Marcão.

Palmeiras

Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians x Grêmio

O time paulista e o gaúcho se enfrentam em duelo pela parte debaixo da tabela. As duas equipes carimbaram resultados positivos na rodada passada, apesar de fazerem campanhas pouco vitoriosas neste Brasileirão. O Timão conseguiu, com os três pontos, escapar da zona de rebaixamento e saltar para a 14ª colocação, mas não pode relaxar pois, com pontuações apertadas ao redor, está a três pontos de retornar ao Z-4 e três da classificação para a Sul-Americana. O Imortal, mesmo com o 2 x 0 em cima do Vitória, permaneceu em 18º e para conseguir o mesmo feito do próximo adversário teria que vencer de um resultado com mais de quatro gols de vantagem.



Data: quinta-feira (25/7), às 20h.

Local: Neo Química Arena, São Paulo.

Transmissão: Premiere e SporTV.

Escalações prováveis:

Corinthians

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá; Matheuzinho, Alex Santana, Ryan Gustavo, Rodrigo Garro, Hugo; Ángel Romero e Yuri Alberto. Técnico:

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson; Soteldo, Pavón, Galdino. Técnico: Renato Portaluppi.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.