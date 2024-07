Basquete: Em ritmo olímpico, rapper Snoop Dogg acerta lance livre em Paris

No vídeo, Snoop Dogg arremessa todo desajeitado, mas consegue converter, tira onda e é festejado na quadra - (crédito: Reprodução/Instagram @teamusa)

Anunciado pelo prefeito de Paris como um dos escolhidos para conduzir a tocha olímpica antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o rapper estadunidense Snoop Dogg entrou definitivamente no clima dos Jogo. Em um vídeo publicado nas redes sociais pelo Team USA, a badalada delegação dos Estados Unidos, ele surge topando o desafio de arremessar um lance livre durante o treinamento.

Snoop Dogg arremessa todo desajeitado, mas consegue converter, tira onda e é festejado na quadra. O rapper está na França para assumir um outro papel diferenciado. Ele assumirá o personagem de comentarista de uma emissora dos Estados Unidos e participará de vários eventos olímpicos passando por pontos turísticos da Cidade Luz. Antes se aventurar no basquete, o astro tirou onda no atletismo simulando uma prova de 200m. Ele concluiu o trajeto com a marca de 34s44 e celebrou o resultado.

Na terça-feira, o prefeito de Saint-Denis, Mathieu Honotin, onde fica o estádio olímpico, anunciou Snoop Dogg como um dos eleitos para conduzir a tocha olímpica. “Saint Denis: último passo antes da Torre Eiffel. Um elenco internacional com Snoop Dogg para o último trecho da chama olímpica”, disse o político nas redes sociais.

Veja o vídeo: